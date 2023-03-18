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Huzur İstanbul Uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirildi.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Huzur İstanbul Uygulaması gerçekleştirildi
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İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere İstanbul genelinde çok sayıda noktada asayiş uygulaması yapıldı.

GBT KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Ayrıca Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından botla denizde uygulama gerçekleştirildi.

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