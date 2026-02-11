İSTANBUL 10°C / 7°C
11 Şubat 2026 Çarşamba
Güncel

'Huzur İstanbul' uygulamasında 1109 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 595 şüphelinin de bulunduğu 1109 kişi gözaltına alındı.

11 Şubat 2026 Çarşamba 08:46
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 213 noktada 1277 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1180 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 374 bin 952 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 595 şüphelinin de bulunduğu 1109 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 25 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 91 fişek, 872,57 gram uyuşturucu, 125 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 197 bin 630 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 596 umuma açık iş yeri denetlendi, 4 iş yerine ve 39 kişiye idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 47 bin 135 araç ve 2 bin 466 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 606 araç ve motosiklet ile 45 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 2 milyon 677 bin 739 lira trafik cezası kesildi.

