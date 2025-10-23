İSTANBUL 22°C / 18°C
Güncel

Huzur İstanbul uygulamasında çeşitli suçlardan aranan zanlılar yakalandı

İstanbul'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 632 şüphelinin de bulunduğu 1192 kişi gözaltına alındı.

23 Ekim 2025 Perşembe 10:31
Huzur İstanbul uygulamasında çeşitli suçlardan aranan zanlılar yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1337 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1248 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 377 bin 553 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 632 şüphelinin de bulunduğu toplam 1192 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 13 kurusıkı tabanca, 148 fişek, 1468,33 gram uyuşturucu madde, 162 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 990 lira ve 205 avro ele geçirildi.

Ekiplerce 642 umuma açık iş yeri denetlendi, 7 yabancı uyrukluya işlem yapıldı, 6 kişiye de idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 44 bin 599 araç ve 1619 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 798 araç ve motosiklet ile 18 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 1 milyon 217 bin 946 lira trafik cezası kesildi.

