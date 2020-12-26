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Huzur ve barış ortamını bozmaya çalışan teröristlerin sızma girişimlerine izin verilmiyor

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler ile Suriye Milli Ordusu arasında çatışma yaşandığı öğrenildi.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 11:01 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:01
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AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PYD/YPG/PKK’lı teröristler, Suriye'de Türkiye’nin sorumluluk sahasında bulunan M-4 kara yolunun kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Muallak ve Saida köylerinin güneyinde sızma girişiminde bulundu.

Sızma girişiminin tespit edilmesinin ardından söz konusu bölgede teröristler ile Suriye Milli Ordusu unsurları arasında çatışma yaşandı.

Güvenlik kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan "çatışmaların Ayn İsa'da gerçekleştiği"ne yönelik ifadenin gerçeği yansıtmadığını, olayın Barış Pınarı bölgesinin içinde bulunan Tel Abyad ilçesinin güneyinde gerçekleştiğini belirtti.

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