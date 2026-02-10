''Huzurevi'' algı operasyonu ifşa oldu! Gerçek Kosova'da ortaya çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada görüntülerin Türkiye'de değil Kosova'da çekildiğini, Kosova hükümetinin ise konu hakkında gerekli tedbirleri aldığı hatırlatıldı.

DMM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye'de bir huzurevinde kaydedildiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler dezenformasyon içermektedir.

İddia edilen görüntülerin Türkiye'de çekilmediği; olayın Kasım 2022'de Kosova'nın kuzeyinde yer alan İpek (Peja) kentindeki Orenda Yaşlı Bakımevi'nde meydana geldiği tespit edilmiştir. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki çalışan gözaltına alınmış, bakımevinin sahibi ise tutuklanmıştır."

"YANILTICI PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Söz konusu paylaşım ve içeriklerin, daha önce de DMM tarafından yalanlanmış olmasına rağmen kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulduğu belirtilen açıklamanın devamında, "Kamuoyunun, Türkiye'de yaşandığı izlenimi verilerek servis edilen ve bağlamından koparılan bu tür yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.