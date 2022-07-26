Huzurevi sakinlerine 'hatırlatma dozu'

Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşılama çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aşı alanı oluşturdu.

Ekip, huzurevi sakinlerinin hatırlatma doz aşılarını uyguladı.

Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, hatırlatma dozlarının devam ettiğini söyledi.

Kovid-19'a karşı aşının büyük önem taşıdığını hatırlatan Cerit, vatandaşları sağlık kuruluşları ve aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaya davet etti.