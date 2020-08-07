07 Ağustos 2020 Cuma 11:07 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 11:07

Müslümanlar için çok önemli bir yeri olan Cuma mesajları Hz. Mevlana'nın cuma sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. En güzel Mevlana cuma sözleri resimli mesajları sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Cuma gününün Müslümanlarca ayrı bir önemi ve değeri vardır. Bu mübarek günde yapılan ibadetler çok faziletlidir. Sevdiklerinize göndereceğiniz En güzel Mevlana cuma sözleri resimli mesajlar paylaşımlar ve Hz. Mevlana'nın cuma sözleri ile günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. İslam aleminde çok özel bir yeri olan Cuma gününde Hz. Mevlana'nın cuma sözleri ile hayırlı cumalar dilekleri paylaşılıyor. İşte En güzel Mevlana cuma sözleri resimli mesajlar...

MEVLANA CUMA SÖZLERİ

Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer.

-Hz.Mevlana

Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim;

Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.

-Hz.Mevlana

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun.

-Hz.Mevlana

Üzülme Can! Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır.

-Hz.Mevlana

Hayat bir nefestir, aldığın kadar... Hayat bir kafestir, kaldığın kadar... Hayat bir hevestir, daldığın kadar...

-Hz.Mevlana

Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; Bülbül güle, karga çöplüğe götürür.

-Hz.Mevlana

Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin?

-Hz.Mevlana

Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atana kadardır.

-Hz.Mevlana

Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yinede yaşarsın...

-Hz.Mevlana

Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

-Hz.Mevlana

Kalp denizdir, dil de kıyı. Deniz de ne varsa kıyıya o vurur.

-Hz.Mevlana

Ey can, aklını başına devşir.

Ölümden korkup kaçarsın ya;

doğrusu sen kendinden korkmaktasın.

-Hz.Mevlana

Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur?

-Hz.Mevlana

Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir.

Sevgiden, dertler şifa bulur.

Ölüler dirilir.

Sevgiden, padişahlar kul olur.

Bu sevgide bilgi neticesidir...

-Hz.Mevlana

Aşk; sandığın kadar değil,

yandığın kadardır...

-Hz.Mevlana

Ey gönül ses etme!

Bekle!

Ya nasip de

Rabbine bırak...

-Hz.Mevlana

Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın, yoksa onu tutmayacak birine

uzattığın için kendine mi kızgınsın?

-Hz.Mevlana

Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki;

Şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım..!

-Hz.Mevlana

Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır.

-Hz.Mevlana

Demiş ki; Mevlana; "Seni seveni zehir olsa yut. Seni sevmeyeni bal olsa da unut."

-Hz.Mevlana

İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme, duydukları senin sesin fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir.

-Hz.Mevlana