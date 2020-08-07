Müslümanlar için çok önemli bir yeri olan Cuma mesajları Hz. Mevlana'nın cuma sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. En güzel Mevlana cuma sözleri resimli mesajları sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Cuma gününün Müslümanlarca ayrı bir önemi ve değeri vardır. Bu mübarek günde yapılan ibadetler çok faziletlidir. Sevdiklerinize göndereceğiniz En güzel Mevlana cuma sözleri resimli mesajlar paylaşımlar ve Hz. Mevlana'nın cuma sözleri ile günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. İslam aleminde çok özel bir yeri olan Cuma gününde Hz. Mevlana'nın cuma sözleri ile hayırlı cumalar dilekleri paylaşılıyor. İşte En güzel Mevlana cuma sözleri resimli mesajlar...
MEVLANA CUMA SÖZLERİ
Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer.
-Hz.Mevlana
Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim;
Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim.
-Hz.Mevlana
Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun.
-Hz.Mevlana
Üzülme Can! Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır.
-Hz.Mevlana
Hayat bir nefestir, aldığın kadar... Hayat bir kafestir, kaldığın kadar... Hayat bir hevestir, daldığın kadar...
-Hz.Mevlana
Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; Bülbül güle, karga çöplüğe götürür.
-Hz.Mevlana
Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin?
-Hz.Mevlana
Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atana kadardır.
-Hz.Mevlana
Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yinede yaşarsın...
-Hz.Mevlana
Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.
-Hz.Mevlana
Kalp denizdir, dil de kıyı. Deniz de ne varsa kıyıya o vurur.
-Hz.Mevlana
Ey can, aklını başına devşir.
Ölümden korkup kaçarsın ya;
doğrusu sen kendinden korkmaktasın.
-Hz.Mevlana
Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur?
-Hz.Mevlana
Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir.
Sevgiden, dertler şifa bulur.
Ölüler dirilir.
Sevgiden, padişahlar kul olur.
Bu sevgide bilgi neticesidir...
-Hz.Mevlana
Aşk; sandığın kadar değil,
yandığın kadardır...
-Hz.Mevlana
Ey gönül ses etme!
Bekle!
Ya nasip de
Rabbine bırak...
-Hz.Mevlana
Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın, yoksa onu tutmayacak birine
uzattığın için kendine mi kızgınsın?
-Hz.Mevlana
Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki;
Şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım..!
-Hz.Mevlana
Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır.
-Hz.Mevlana
Demiş ki; Mevlana; "Seni seveni zehir olsa yut. Seni sevmeyeni bal olsa da unut."
-Hz.Mevlana
İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme, duydukları senin sesin fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir.
-Hz.Mevlana