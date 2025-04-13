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  • Hz. Muhammed'e hakaret etmişti... Hadsiz öğretim görevlisine yetkisizlik kararı
Güncel

Hz. Muhammed'e hakaret etmişti... Hadsiz öğretim görevlisine yetkisizlik kararı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın verdiği bir ders esnasında Peygamber Efendimize hakaret ettiği iddiasına ilişkin soruşturma dosyasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 'yetkisizlik' gerekçesiyle Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildi.

IHA13 Nisan 2025 Pazar 12:38 - Güncelleme:
Hz. Muhammed'e hakaret etmişti... Hadsiz öğretim görevlisine yetkisizlik kararı
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Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın Peygamber Efendimize hakaret içeren ifadeler kullandığı ileri sürülmüş, durum tepkilere neden olmuştu. Kutay hakkında, 2022 yılında da Ankara ve İstanbul'da müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimize hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DOSYAYI REKTÖRLÜĞE GÖNDERDİ

Öte yandan konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Öğretim görevlisi Kutay hakkında başlatılan soruşturma yetkisinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda değil, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nde olduğu gerekçesiyle soruşturma dosyası rektörlüğe gönderildi.

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