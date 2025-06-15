CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bayburt'taki mitinginde skandal ifadeler kullandı. "Yolundan gidilecek iki Mustafa var" diyen Özel, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ile Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunun 'bir' olduğunu iddia etti, "Allah ikisinin de yolundan ayırmasın" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, HZ. PEYGAMBER İLE ATATÜRK'Ü BİR TUTTU

Konuşmasına akla ziyan açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bir daha böyle kimsenin peşine takılmamak lazım. Bu ülkede peşine takılanacak iki tane bu topraklarda yolundan izinden gidilecek iki Mustafa var. Bir, peygamberimiz Muhammed Mustafa; bir de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Allah kimseyi ne peygamberimizin izinden ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayırmasın. Onun dışındaki bütün yollar batıldır

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