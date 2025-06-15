İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2025 Pazar / 19 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Özgür Özel'den akıl tutulması! Hz. Peygamber ile Atatürk'ü bir tuttu
Güncel

Özgür Özel'den akıl tutulması! Hz. Peygamber ile Atatürk'ü bir tuttu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayburt'taki mitinginde tepki çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında skandal ifadeler kullanan Özgür Özel, peygamberimiz Hz. Muhammed ile Atatürk'ü bir tuttu.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 09:20 - Güncelleme:
Özgür Özel'den akıl tutulması! Hz. Peygamber ile Atatürk'ü bir tuttu
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bayburt'taki mitinginde skandal ifadeler kullandı. "Yolundan gidilecek iki Mustafa var" diyen Özel, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ile Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunun 'bir' olduğunu iddia etti, "Allah ikisinin de yolundan ayırmasın" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, HZ. PEYGAMBER İLE ATATÜRK'Ü BİR TUTTU

Konuşmasına akla ziyan açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bir daha böyle kimsenin peşine takılmamak lazım. Bu ülkede peşine takılanacak iki tane bu topraklarda yolundan izinden gidilecek iki Mustafa var. Bir, peygamberimiz Muhammed Mustafa; bir de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Allah kimseyi ne peygamberimizin izinden ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayırmasın. Onun dışındaki bütün yollar batıldır

Özgür Özel yine tehdit etti

Özel'den Kılıçdaroğlu'na açık gönderme

Özel'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Alnını karışlarlar!

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.