Mardin'in Savur ilçesine bağlı Dereiçi Köyünde bulunan tarihi Süryani kilisesinde gerçekleştirilen yoga etkinliği, büyük tepki topladı. Mor Yahunun Süryani Kilisesi'nde yoga eğitmeni Seda Deliormanlı tarafından organize edilen etkinlik Süryani cemaatinde büyük rahatsızlığa yol açtı. Deliormanlı, kilisede yoga görüntülerini 'hayalimdi' ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı. Çok geçmeden olayın perde arkası aydınlandı. Kilise görevlisinin Deliormanlı'nın meditasyon yapmak istiyoruz talebini bir çeşit dua gibi algılayıp izin verdiği ortaya çıktı. Akşam Gazetesi'ne konuşan cemaatin önde gelen isimleri ortaya çıkan görüntüler ile ilgili tepkilerini dile getirdi.

İşte o tepkiler:

KABUL EDİLİR BİR DURUM DEĞİL

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkan Yardımcısı Kenan Gürdal: "Dereiçi köyünün kilisesine her inançtan insanlar gelip turistik ziyaretlere bulunup dua okuyup çıkmaktadırlar. Yine turistik bir ziyaret için gelen bir grup kilise görevlimize meditasyon yapmak istiyoruz diyerek izin istemişler. Meditasyonu bir tür dua sanan görevlimiz Mardin merkezdeki yönetime de haber vermeden kilisenin anahtarını vermiş. Konuyu öğrendiğimizde Mardin ve İstanbul vakıf yönetim kurullarınca gerekli tepkileri verdik. Mardin Süryani Vakfı yönetim kurullarınca kesinlikle izin verilmemiştir. Bu kabul edilir bir durum kesinlikle değildir.

GÖREVLİ MEDİTASYONU DUA

Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı Ve Kiliseleri Vakfı Başkanı Murat Özberk, "Bize bağlı çalışan arkadaşımız bizden izin almadan tamamen kendi inisiyatifini kullanarak bu görüntünün oluşmasına sebep olmuştur. Vakfımızın bu tarz bir etkinliğe izin vermesi söz konusu dahi olamaz. Alınan tepkilerden dolayı gerek cemaatimizden gerekçe yönetim kurulumuzdan ve ruhani liderlerimizden özür dilemiştir. Seda hanım da ortaya çıkan tepkilerden sonra bizim başkan yardımcımız ile irtibata geçti. O da özür dileyip pişmanlığını dile getirdi."