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İBB 4 aydır ihmal ediyor! İstasyonlar çürümeye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) İSPARK bünyesinde olan İSBİKE, geçtiğimiz Aralık ayında akıllı bisiklet istasyonlarının bakıma alındığını açıkladı. 4 ay geçmesine rağmen İSBİKE istasyonlarında ne bir bisiklet görüldü ne de bir açıklama yapıldı. İBB'nin İSBİKE'yi 2019 yılından beri ihmal ettiği ortaya çıktı. Ayrıca 2022 Ekim ayında Gaziosmanpaşa'daki İSBİKE istasyonlarının çöp kutusuna dönüştüğü görülmüştü.

27 Nisan 2024 Cumartesi 10:25 - Güncelleme:
İBB 4 aydır ihmal ediyor! İstasyonlar çürümeye başladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında kurulan İSBİKE akıllı bisiklet sisteminin kaderi CHP'li yönetimin işbaşı yapmasıyla değişti.

2019 yılı sonrası birçok kez ihmalkarlıkla gündeme gelen bisiklet sisteminin, 2023 yılsonunda bakıma alındığı duyuruldu. Yapılan duyuruda "2023 yılsonu itibariyle İsbike Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım-onarım dönemine girecektir. Bu sürede hak kaybı oluşmaması için abonelerimizin mevcut sürelerine sistemin kapalı olduğu süre kadar ilave edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Ancak bu açıklamanın ardından ne İSPARK'tan ne de İSBİKE'den ne de Ulaşım Yönetim Sistemi'nden (UYM) açıklama yapıldı. 4 aydır kış uykusuna alınan bisiklet istasyonlarının hala boş olduğu ve çürümeye başladığı görüldü.

İSBİKE İSTASYONLARI ÇÖP KUTUSUNA DÖNMÜŞTÜ

Son olarak Gaziosmanpaşa'da çekilen görüntülerde hiçbir bisikletin olmadığı İSBİKE istasyonlarının çöp kutusuna döndüğü görülmüştü. Önce bisikletlerin yok olduğu, sonrasında adeta çöp kutusuna dönen İSBİKE istasyonları vatandaşların da tepkisini çekmişti.

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