İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2024 Pazar / 25 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4961
  • EURO
    32,9738
  • ALTIN
    1996.19
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB Adayı Kurum ile kamerasının kapatıldığı iddia edilen hak sahibiyle sürpriz karşılaşma
Güncel

İBB Adayı Kurum ile kamerasının kapatıldığı iddia edilen hak sahibiyle sürpriz karşılaşma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da TOKİ hak sahipleri ile bir araya geldi. Toplantıda sosyal medyada “kamerasının kapatıldığı” iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılayan Kurum, “O sen miydin?” diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

IHA4 Şubat 2024 Pazar 13:12 - Güncelleme:
İBB Adayı Kurum ile kamerasının kapatıldığı iddia edilen hak sahibiyle sürpriz karşılaşma
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da TOKİ konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Kurum'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve TOKİ yetkilileri eşlik etti. Toplantının açılışında konuşan Murat Kurum, bugüne kadar verdiği bütün sözleri tuttuğunu vurgulayarak, "Sizlerin sorunlarınızı, taleplerinizi, isteklerinizi dinlemek, çözüm bulmak üzere buradayım" dedi.

Kurum, toplantıda vatandaşlara tek tek söz hakkı verdi ve onları dinledi. Hak sahipleri, indirim ve sabit fiyatla taksit ödemesi talebinde bulundu. TOKİ yetkilileri, sabit taksitin TOKİ ile değil bankalarla alakalı olduğunu belirterek, mevzuatın TOKİ'ye bu konuda yetki vermediğini hatırlattı. Vatandaşlara "Sizin yanınızdayım" mesajı veren Kurum ise, süreci onlar adına takip edeceğini söyledi.

"KENDİSİNE İNANIYORUM, ARKASINDAYIZ"

Toplantıya sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tuzla TOKİ konutları hak sahiplerinden Yakup Tekin de katıldı. Yakup Tekin'i dinleyen Kurum, "Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım" dedi. Bunun üzerine daha önce kullandığı "Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın" ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Algı oluşturmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Toplantı sonrası Murat Kurum ve Yakup Tekin birbirine sarılarak helalleşti. Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız" ifadelerini kullandı.

KAMERASINI KAPATTIĞI SÖYLENEN HAK SAHİBİYLE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Toplantıya katılan isimlerden biri de hak sahiplerinden Görkem Yavuz'du. Toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Yavuz'la karşılayan Kurum, şaşkınlığını gizleyemedi. Murat Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, sosyal medyaya yansıyan "Murat Kurum görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin, "Arkadaşlarım da duysun diye çekim yapıyordum. Bakan bey 'Çekime gerek yok, ben zaten burada söyleyeceğim' dedi, sonrasında görüşmeye devam ettik" dedi.

Görüntünün 2020 yılına ait olduğunu belirten Yavuz, TOKİ Tuzla konutları konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı Murat Kurum'a teşekkür etti. Kurum'la fotoğraf çektiren Yavuz, daha sonra salondan ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.