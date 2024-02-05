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İBB ait hafriyat kamyonu tehlike saçtı

İBB'nin hafriyat kamyonu kilometrelerce kapağı açık gitti, yola düşen taş parçaları başka araçlara zor anlar yaşattı.

İHA5 Şubat 2024 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
İBB ait hafriyat kamyonu tehlike saçtı
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Arnavutköy'de İBB'ye ait hafriyat kamyonunun arka kapağının açık kalması nedeniyle yüklenen hafriyat caddeye döküldü. Şoför, kilometrelerce açık kapakla yola devam ederken kamyondan düşen taş parçaları diğer araçlara zor anlar yaşattı.

Gece saatlerinde Hadımköy - Arnavutköy yolunda seyir halinde olan İBB'ye ait bir hafriyat kamyonunun arka kapağı yüklendikten sonra açık bırakıldı. Yol boyunca giden kamyondan caddeye taş parçaları ve hafriyat kalıntıları döküldü. Kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir otomobilden çekilen görüntülerde büyük taş parçalarının düştüğü anlar görüldü. Cadde üzerindeki diğer araçlara da tehlike saçan kamyon cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  • hafriyat kamyonu
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