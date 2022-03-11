İBB asırlık çınarları kesiyor! Ağaç katliamıyla ilgili pes dedirten iddia

11 Mart 2022 Cuma 12:09 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 12:15

İBB yönetimi, görevi devralana kadar ilaçlaması ve bakımı düzenli yapılan Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınarların bakımını yapmayı bıraktı. Çürümeye terk ettiği koruma altındaki ağaçların hepsini sonunda acımasızca kesti.

Cadde boyunca uzanan onlarca çınar ağacının kesildiği, bazı ağaçların da köklerine beton döküldüğü görüldü.

'İSTANBUL'UN BİR GÜZELLİĞİNİ DAHA YOK ETTİLER'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından konuya ilişkin "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem. "Ağaçlı Yol" diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir... Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler" diyerek tepkisini dile getirdi.

İBB, ASIRLIK ÇINAR AĞAÇLARINI REKLAM PANOSU İÇİN Mİ KESTİ?

İstanbullunun yoğun tepkisini çeken olay sonrası bölgede inceleme yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, Çırağan Sarayı yolu üzerinde kesilen çınar ağacı köklerinin üzerine beton döküldüğünü vurguladığı açıklamasında şunları söyledi: CHP'li İBB yönetimi tarafından Beşiktaş Çırağan Sarayı yolu üzerinde yüzlerce çınar ağacı kökünden kesilmiş. Tepkiler üzerine asırlık çınar ağacının kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış. Ağaç köklerinin üzerine beton dökülmüş. CHP'li İBB yönetimi asırlık çınar ağaçlarını, cadde üzerine yeni reklam panoları asmak için mi kesti? Özellikle insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki çınar ağaçlarının kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Göreceğiz. Sürecin takipçisi olacağız.

Twitter hesabından açıklama yapan eski İBB Basın Danışmanı ve Akşam Gazetesi Yayın Danışmanı Serkan Fıçıcı, "O ağaçlar 10 yıldır tedavi altındaydı. İBB bu hassas ve meşakkatli uygulamayı devam ettirmek yerine "öldürüp kurtulalım" kolaycılığını tercih etti. Bu işe harcayacakları para şarkıcı ve komedyenlere gider. Mesele kapanır" diyerek olaya tepki gösterdi.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Uzun zamandır manzarayı kapattığından mütevellit İBB, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacını 'kuruma belirtisi!' nedeniyle kesip doğradı. İBB Başkanının balıkçıda olması muhtemel, katliamdan bihaberdirler. Geziciler ise gece uykusunda. İBB yönetimi, Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesi kararının hepsinin kansere yakalanmaları nedeniyle alındığını ileri sürdü." dedi.

KANSERE YAKALANDIKLARI İDDİA EDİLDİ

İBB yönetimi tarafından kar telaşı içerisinde apar topar kesimi yapılan koruma altındaki çınar ağaçlarının hepsinin kansere yakalandıklarını bu nedenle de kesilme kararı alındığını öne sürüldü.