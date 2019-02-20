12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3266
  • 6,0458
  • 229.22
  • 101.971
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İBB 'Bahçemde Sevgi' projesiyle çocuklara sokak hayvanları bakımı eğitimi veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Bahçemde Sevgi” projesiyle çocuklara, sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmeleri ile ilgili eğitimler düzenliyor. Haftada iki gün Sarıyer Kısırkaya ve Tuzla Tepeören hayvan bakım evlerinde düzenlenen eğitimlerde çocuklara teorik eğitimlerin yanı sıra hasta, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlar için neler yapabilecekleri uygulamalı olarak öğretiliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen “Bahçemde Sevgi” projesine dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki öğrenciler katılıyor. Haftada iki gün düzenlenen eğitimlere yaklaşık 120 çocuk katılıyor. Eğitimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kısırkaya ve Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanlarında yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uzman veterinerleri tarafından verilen eğitimler hayvan sağlığının ve bakımının önemini çocuklara anlatmayı, sokak hayvanları ile ilgili acil durumlarda neler yapılması gerektiğini, bu durumlarda izlenecek adımları çocuklara anlatmayı ve onlara hayvan sahiplenmeyi değil bakımını üstlendirmeyi amaçlıyor.

Teorik eğitimlerin yanı sıra çocuklar hayvan bakım evlerindeki tedavi ünitelerini ve hayvan yaşam alanlarını gezerek uzmanların yaptığı uygulamaları öğrenme fırsatı buluyorlar. Geçen yıl Kasım ayında başlayan eğitimlere şimdiye kadar 17 okuldan bine yakın öğrenci katıldı.

''Sen Türkiye´nin değil, dünyanın liderisin''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

NYT'den İsrail iddiası: Devlet eliyle yapıldı

NYT'den İsrail iddiası: Devlet eliyle yapıldı

En az 70 alan mülakata çağrılacak

En az 70 alan mülakata çağrılacak

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ankara'da kışlada patlama: Yaralı askerlerimiz var

Ankara'da kışlada patlama: Yaralı askerlerimiz var

Marmara ve Ege'de korkutan deprem

Marmara ve Ege'de korkutan deprem

İP'te Maltepe anlaşmazlığı: MHP'nin adayını destekleyeceğiz

İP'te Maltepe anlaşmazlığı: MHP'nin adayını destekleyeceğiz

İngiltere'den Brexit uyarısı: Felaket olur

İngiltere'den Brexit uyarısı: Felaket olur

CHP'li vekilden partisine 'Buca tepkisi': Ahlaka ve onura yakışmaz

CHP'li vekilden partisine 'Buca tepkisi': Ahlaka ve onura yakışmaz
 

POPÜLER HABERLER

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA