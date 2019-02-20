İBB 'Bahçemde Sevgi' projesiyle çocuklara sokak hayvanları bakımı eğitimi veriyor

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen “Bahçemde Sevgi” projesine dördüncü, beşinci ve altıncı sınıftaki öğrenciler katılıyor. Haftada iki gün düzenlenen eğitimlere yaklaşık 120 çocuk katılıyor. Eğitimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kısırkaya ve Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanlarında yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uzman veterinerleri tarafından verilen eğitimler hayvan sağlığının ve bakımının önemini çocuklara anlatmayı, sokak hayvanları ile ilgili acil durumlarda neler yapılması gerektiğini, bu durumlarda izlenecek adımları çocuklara anlatmayı ve onlara hayvan sahiplenmeyi değil bakımını üstlendirmeyi amaçlıyor.

Teorik eğitimlerin yanı sıra çocuklar hayvan bakım evlerindeki tedavi ünitelerini ve hayvan yaşam alanlarını gezerek uzmanların yaptığı uygulamaları öğrenme fırsatı buluyorlar. Geçen yıl Kasım ayında başlayan eğitimlere şimdiye kadar 17 okuldan bine yakın öğrenci katıldı.