İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul için bu mücadeleyi esnafımızla birlikte yapacağız

Esnaf tarafından ilgiyle karşılanan Kurum, buradaki konuşmasında, İstanbul'un geleceği için esnafla ve vatandaşla beraber olacaklarını söyledi.

Kurum, projeleriyle ilgili, "Bu hizmetleri yapmak için sizlerle el ele verip çalışacağız. Bundan önce öyle yaptık, bundan önce afetlerde, yangınlarda, sellerde hep milletimizle el eleydik. Bundan sonra da Türkiye Yüzyılı'nda parlayan Bahçelievler, parlayan İstanbul için bu mücadeleyi esnafımızla birlikte yapacağız." dedi.

Yerel seçimlerin önemine dikkati çeken Kurum, "İstanbul'un Kuyumcukent'ine giremiyoruz, Mahmutbey Kavşağı'nda çile çekiyoruz. İstanbul'da yaşamak artık bir eziyet haline geldi. Bu kararları vereceğiz, köprüden son çıkış burası." ifadelerini kullandı.

Daha sonra dükkanları ziyaret edip esnafın sorunlarını dinleyen Kurum, kente dair projelerini aktardı.

Kurum'a ziyaretinde, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile iş adamı ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir eşlik etti.