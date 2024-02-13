İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul son 5 yılda ağır yara aldı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum,, "13 Şubat Dünya Radyo Günü" kapsamında radyocularla buluşma programında yaptığı konuşmada, gelenekselden dijital medyaya uzanan süreçte radyo ve radyoculuğun öneminin azalmadığını söyledi.

İnsanların 97 yıllık geçmişi olan radyoculukta çok daha sıcak bir iletişim halinde olduğunu düşündüğünü dile getiren Kurum, "Hiç kuşkusuz bunda siz radyocu arkadaşlarımızın vatandaşlarımızla kurduğu o sıcak ilişki, samimiyet ve emekler de çok büyük pay sahibi. Her gün binlerce, milyonlarca insan farklı frekanslarda evde, iş yerinde, arabada dinliyor." diye konuştu.

Türkiye'de medya araçlarına güven oranında radyoların yüzde 49 ile ilk sırada olduğunu, medya mecralarının samimiyet ve doğallık oranında da radyoların yüzde 54 ile birinci sırada bulunduğunu aktaran Kurum, içerik kalitesinde radyoların yüzde 51 ile zirvede yer aldığını, bunun radyocuların başarısını gösterdiğini kaydetti.

"İSTANBUL SON 5 YILDA AĞIR YARA ALMIŞ BİR ŞEHİR HALİNE GELMİŞ"

Radyo yayınlarına katılan vatandaşlar aracılığıyla ilk ağızdan İstanbul'un sorunlarını bizzat takip ettiğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Radyolara bağlanan kardeşlerimiz boşluğa konuştuklarını hiç düşünmesinler. Bu manada biz de onların dertlerini dinleyen bir taraf olarak, onlara kulak veren bir kardeşleri olarak her zaman onların sorunların çözmek için gayret gösterme tarafında oluyoruz. Son 5 yılda İstanbullu hemşehrilerimize kulak kabartan, onların dertleriyle dertlenen, o dertlere çare olmak için gayret gösteren bir başkanları da olmadı. Hani Müslüm Baba bir şarkısında 'Bütün duygularım ağır yaralı' diyor ya, orada İstanbullu kardeşlerimizi de dinleyince anlıyoruz ki İstanbul da son 5 yılda ağır yara almış bir şehir haline gelmiş durumda. İstanbul'da 5 yılda kentsel dönüşüm, yeşil alan, ulaşım yatırımları durmuştur. İstanbul durdurulmuş bir şehir haline gelmiştir."

- "RADYOLARLA İLGİLİ PROJELERDE ORTAK YOL ALMAK KONUSUNDA İRADEMİZİ GÖRECEKSİNİZ"

İstanbul'un radyoların ve radyoculuğun merkezi konumunda olduğunu aktaran Kurum, kentte devletin desteğiyle mesleğin daha verimli ve daha etkin faaliyet göstermesi adına büyük adımlar atıldığını bildirdi.

Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hayata geçirilen marka projelerden birisinin de Çamlıca Radyo Televizyon Kulesi olduğuna dikkati çekerek, "Eskiye dönüp baktığınızda orada birçok antenin İstanbul güzelliğine, silüetine zarar verdiğini hepimiz görüyorduk. Gelinen süreçte buradaki o görüntü kirliliğinin hizmete alınan kuleyle birlikte kaldırıldığını hem de daha sağlıklı yayınlar başladığını da görüyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kule kullanımından kaynaklı maliyetlerin tüm radyolar tarafından karşılanabilecek bir hale gelmesi için azami gayret göstereceklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Özellikle sarı basın kartına sahip olmayan ama ömrünü radyolarda geçirmiş ve hala çalışan kardeşlerimiz bulunuyor. Biz, belediye imkanlarından yeterince istifade etsinler diye bu kardeşlerimiz için de birtakım uygulamalar planlıyoruz. Sektör çalışanları için belediye tesisleri, İSPARK, toplu ulaşım gibi faaliyet alanlarında kullanım kolaylığı sağlayacak gelişmelere imza atacağız. Belediye olarak radyolarla ilgili projelerde ortak yol almak konusunda irademizi göreceksiniz. Belediyelerimizin yürüttüğü faaliyetlerin radyolarda sponsorluk gibi tanıtım ve reklam enstrümanlarıyla halkımıza ulaşımını ve anlatımını sağlayarak gelir sağlayıcı çalışma beklentilerini de en verimli şekilde değerlendireceğiz."