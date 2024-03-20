İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul son 5 yıldır bir fetret, bunalım dönemi yaşadı

Kurum, Bayrampaşa mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul'un son 5 yıldır bir fetret, bunalım dönemi yaşadığını söyledi.

Mevcut İBB yönetiminin kendi dönemlerinde başlatılan projeleri iptal ettiğini belirten Kurum, "Görevi 10 gün sonra bu kardeşinize inşallah bırakıyorlar. İstanbul tarihine 'metro hattına hafriyat döken yönetim' olarak geçtiler. Bugün metrobüs durakları mahşer yeri gibi oldu, metrolar çalışmaz hale geldi. Her gün İETT'nin otobüsleri yanıyor. Taksi meselesi günden güne kangrene dönüşüyor." diye konuştu.

Bugün halk otobüslerine bakım yapılamadığını vurgulayan Kurum, "Öyle arka odalarda balya balya paraları saymayı biliyorlar, esnafın üç kuruş alacağını ödemiyorlar. Geçen otobüs esnafıyla beraberdim, 1 milyon, 2 milyon esnafın alacağı var. Sonra da otobüs yanıyor, arıza yapıyor. Sen parasını, hak edişini ödemezsen, sen esnafın, Bayrampaşa'nın, İstanbul'un haklarını, kaynaklarını arka odalarda balya balya kule yaparsan bu adam bu otobüsü nasıl çalıştıracak. Bunların İstanbul diye bir dertleri yok." ifadelerini kullandı.

"TÜM İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZİ BÜYÜK MİTİNGE BEKLİYORUZ"

Kurum, İstanbul'un önündeki en büyük engelin CHP'li İBB yönetimi olduğunu kaydetti.

1 Nisan'dan sonra İstanbul'daki metro hattı uzunluğunu iki katına çıkaracaklarının altını çizen Kurum, "Metrobüsü, İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar uzatacak, yapacağımız 122 kilometrelik tünellerle, bu şehrin trafiğini yerin altına alacağız. Bunlarda bol bol çalıştay var ama çalışmak yok, kentsel dönüşüm yok. Bunlarda yandaşlarına arka odalarda rant bölüştürme var ama depreme hazırlık yok. İstanbul'da inşallah 650 bin konutu dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliyorsunuz 24'ünde Büyük İstanbul, 'Yeniden İstanbul' mitingini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle tüm İstanbul'un yeniden yükselişini başlatacağı günün provası, 31 Mart akşamı tüm İstanbul'un sevineceği günün başlangıcı olacak. Yeniden İstanbul'un ehil ellere geçme, yeniden İstanbul'un şahlanış mitingi olacak. Orada büyük bir coşkuyla Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bakanlarımız, milletvekillerimizle kutlu yürüyüşü başlatacağız. Tüm İstanbullu hemşerilerimizi büyük mitinge bekliyoruz."

