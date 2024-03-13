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İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul'u, afetlere hazırlamak için adım attı mı?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 'Bu beceriksiz yönetim İstanbul'u depremlere, afetlere hazırlamak için tek bir adım attı mı? Bilakis kentsel dönüşüm namına hiçbir şey yapmadıkları gibi Güngören Genç Osman'da, Tozkoparan'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıktılar. Biz Güngörenli kardeşlerimizle el ele verdik, şu an Tozkoparan'da konutlarımızda vatandaşlarımız huzur içerisinde oturuyor.' dedi.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul'u, afetlere hazırlamak için adım attı mı?
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Kurum, Güngören Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, mevcut CHP'li İBB yönetiminin son 5 yılda İstanbul'u ihmal ettiğini söyledi.

Kendilerinin İstanbul'a dair kurdukları hayallerinin, hedeflerinin olduğunu belirten Kurum, "Çünkü biz İstanbul'u kendimize dert eylemişiz. Derdi olmayanlar bizi asla anlayamaz. Çünkü dert insanı millete hizmetkar eder." diye konuştu.

Kurum, 1 Nisan'dan sonra ulaşımla birlikte öncelikli diğer konularının deprem dönüşümü olacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu beceriksiz yönetim İstanbul'u depremlere, afetlere hazırlamak için tek bir adım attı mı? Bilakis kentsel dönüşüm namına hiçbir şey yapmadıkları gibi Güngören Genç Osman'da, Tozkoparan'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıktılar. 'Siyaset üstü bakacağız' deyip, orada türlü türlü eylemleri gelip şantiyede bayrak açarak, vatandaşımızın aklını çelmek adına bir sürü çalışmalar yaptılar. Ama nafile. Biz Güngörenli kardeşlerimizle el ele verdik, şu an Tozkoparan'da konutlarımızda vatandaşlarımız huzur içerisinde oturuyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli yuvalarda oturmasını istemediler. İstanbullulara, Güngörenlilere konforlu alanlarını layık görmediler. Oysa Türkiye'nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul'a sadece 5 bin konut yapan bir başkanın bırakın makamına gitmeyi, sokağa bile çıkamaması lazım."

"BİZİM KADINLARIMIZI RESMEN AYRIŞTIRACAK CÜMLELER KURUYOR"

"Biz kentsel dönüşüm, ulaşım derken, millete hizmet için dertlenirken kibri aklının önüne geçmiş algıcı başkan ne yapıyor?" diye soran Kurum, şunları kaydetti:

"Bizim kadınlarımızı resmen ayrıştıracak cümleler kuruyor. Bir bakıyorsunuz önce televizyonda bir hanım spikerimizi azarlıyor, ev kadınlarımızı hakir görüyor. Bize, AK Parti'ye oy verdikleri için 'Onu kadınlar sınıfında değerlendirmemek gerekir' diye bir tabir kullanıyor. Bugün de bir hanımefendimizi mitingde azarlıyor. İşte bu şahsı iyice tanıyın, tüm İstanbullulara anlatın. Kendisinden başka hiç kimseyi görmeyen bu kibir kulesine en güzel dersi 31 Mart'ta kadınlarımız, Güngören'imiz, İstanbul'umuz verecek."

Programa, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve vatandaşlar katıldı.

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