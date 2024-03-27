İBB Başkan Adayı Kurum: Milletin kaynaklarını çarçur ettiler

Kurum, Mehmet Çakır Kültür Merkezi'ndeki "Rizeliler ile İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, Rize'nin her karışına sevdalı olduğunu söyledi.

Beş yıllık bakanlığı döneminde Rize'ye pek çok eser kazandırdığını belirten Kurum, "2021 yılında Rize'de bayramda meydana gelen sel felaketinde hemen sizlerin yanına koştuk. Bizi evinizde ağırladınız, misafir ettiniz. O hüzünlü bayramı sizlerle birlikte geçirdik, birlikte ağladık. Rizeli kardeşlerimizin acısına ortak olduk. Yaralarımızı sarmak için tüm ekiplerimizle birlikte bayram seyran dinlemedik, canla başla çalıştık." diye konuştu.

Kurum, İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini bitirmek için 90 güne yakındır sahalarda olduklarını dile getirerek, "İstanbul'umuza, hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir annemizin, babamızın deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik çile olmaktan çıksın. Size söz veriyorum, biz İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin geçmişte nasıl zor gününde yanında olduysak, İstanbul'umuzun her anında hep yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün İstanbul'un iş bilmez yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğunu ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını 'yetimin hakkıdır' demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımız arasında bile 'ev hanımları' ve 'çalışan kadınlar' diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. Bugün verdikleri sözleri bile hatırlamıyorlar.

Biz deprem bölgesinde kardeşlerimiz için sağlam, huzurlu yuvalar yaparken, bunlar 4 saat boyunca saya saya bitiremedikleri balya balya kuleleri yaptılar. Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar, sonra bir baktık ki bir süre sonra 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Yani, biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, onların derdiyle dertlenirken, bunlar kendi konforları için villalar yapma derdine düştüler. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul'a harcayacağız."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Rizelilerin her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dik durduğunu söyledi.



"Rize'ye büyük hizmetleri olan Murat Kurum başkanımıza sahip çıkacağız." diyen Bak, "Rize'de kentsel dönüşümün mimarı Murat Kurum'a sahip çıkacağız. İstanbul hizmet bekliyor, İstanbul'a çalışan başkan lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.