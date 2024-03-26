İBB Başkan adayı Kurum sahneye Orhan Gencebay ile birlikte çıktı

Yerel seçime Türkiye'deki tüm iller için önemliyken bunların başında İstanbul geliyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasında kullanılan 'Sadece İstanbul' sözünden ilham alan sanatçı Orhan Gencebay bir seçim şarkısı yazarak hediye etmişti.

Dillere dolanan şarkı, Şişli'de düzenlenen Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması'nda çalındı.

MURAT KURUM, ORHAN GENCEBAY İLE SAHNEYE ÇIKTI

Murat Kurum sahneye Orhan Gencebay ile birlikte çıkarak şarkıya eşlik etti.

Şarkı sonrası konuşan Kurum "Bu şarkıyı Orhan ağabey yazdı, Orhan Baba'mıza büyük bir alkış istiyorum" dedi.

O anlar kameraya işte böyle yansıdı.