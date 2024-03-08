İBB Başkan Adayı Kurum'dan gençlere Ayasofya mesajı: O zincirleri sizler kırdınız

Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki TÜGVA 7. Gençlik Buluşması'nda konuşan Kurum, vakfın çizgisi, duruşu ve gelenekleriyle her geçen gün büyüyerek Türkiye Yüzyılı'na yürüdüğünü söyledi.

TÜGVA'nın gençlerin hep yanında olduğunu belirten Kurum, "Gence hizmet etmek, bugüne ve yarına hizmet etmek demektir. Gençler için dertlenmek, yüreği dağ gibi büyük insanların işidir. İşte TÜGVA'mız, öncü bir nesli, sıradağlar gibi yan yana getirmeyi başarmış bir kardeşler topluluğudur. TÜGVA, cehaletin karşısına ilmi koymuştur, korkaklığın karşısına cesareti koymuştur. Vakfımızın gücü ulusal sınırlarımızı aşmış, küresel çapta yeni nesil bir ihya hareketine dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Bakanlığı döneminde, TÜGVA ile birçok proje yapıp, güzel eserler bıraktıklarını belirten Kurum, "1 Nisan'dan itibaren, biz bu aziz şehri ihya ederken, TÜGVA'mız da bu güzel nesli ihya edecek." diye konuştu.

İstanbul'un, yeniden şahlanması ve ihyası için gençlerle çalışacaklarını vurgulayan Kurum, kahramanlarının Eren Bülbül, şehit Aybüke öğretmen ve gençler olduğunu kaydetti.

Dert sahibi olmanın önemine vurgu yapan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın İstanbul'u, dert sahibi bir genç fethetti. Surlara ilk sancağı, dertli bir yiğit dikti. Çanakkale'de dağlar, dertli yiğitler sayesinde geçilemedi. İstiklal Harbi'ni zafere, vatan derdi ulaştırdı. Mehmet Akif'e İstiklal Marşı'nı, millet derdi yazdırdı. Erbakan Hoca'mız, Büyük Türkiye dertlisi bir önderdi. Şehit Metin Yüksel, sokakların dertli abisiydi. 1994'te İstanbul'un şu kapılarından, dertli bir adam ve kardeşleri girdiler. İstanbul'u, CHP zihniyetinin elinden, işte o dertli adam, dünya lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çekip aldı ve yine o dertli adamlar, 22 yıldır bu cennet vatanın her karışında iz bıraktılar, mühürlerini vurdular, tarih yazdılar. Hülasa, biz bu toprağı vatan biliyorsak, İstanbul'u kutlu bir emanet sayıyorsak, içimizdeki bu kadim dert sayesindedir. İşte güzel Ayasofya'mız. Ayasofya'nın zincirlerini, açılış davetiyesi bekleyen kibir abideleri kırmadı. O zincirleri, dert sahibi bu oğullar, bu kızlar, sizler kırdınız."

Hiçbir zaman kısa mesafe koşucusu değil, bitmeyen bir maratonun koşucuları olduklarını dile getiren Kurum, şimdi de İstanbul'un emini olmak için yeni bir maratona çıktıklarını kaydetti.

Rahat koltuklara değil, dertle koşulan sokaklara talip olduklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz hizmet derdidir. Bizim derdimiz eser derdidir. Tek hedefimiz var. Aziz İstanbul'umuzu, bu 5 yıllık ihanetten, bu 5 yıllık fetret döneminden hep birlikte kurtaracağız. Davamız, yeniden büyük Türkiye davasıdır. Yolumuz, yeniden güzel İstanbul yoludur. Bu davada, sizler seçmen değilsiniz, hedef kitle değilsiniz. Bu kutlu yolda beraberiz. Sizlere söz veriyorum. Bizim dönemimizde, hiçbir gencimizin emeği heba olmayacak, hayalleri yarım kalmayacak. Özgür düşünceli, kendi başına karar alabilen, milletinin değerlini koruyan bir gençlik için çalışacağız. Gençlerimizin daha güzel, daha güvenli bir İstanbul'da yaşaması için çalışacağız. Eğitim, ulaşım destekleriyle, paylaşımlı ofislerimizle, yeni iş imkânlarımızla, dijital yatırımlarımızla, her anınızda hep yanınızda olacağız."