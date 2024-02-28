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İBB Başkan Adayı Kurum'dan ilgi gören Erbakan paylaşımı! İnançla yürüttüğü mücadelesi vurgulandı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yılında sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı video mesaj ile andı. Kurum videolu paylaşımında, 'Milli Görüş hareketinin kurucusu, büyük devlet adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle ve duayla yâd ediyorum.' mesajına yer verdi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 00:21 - Güncelleme:
İBB Başkan Adayı Kurum'dan ilgi gören Erbakan paylaşımı! İnançla yürüttüğü mücadelesi vurgulandı
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı video mesaj ile andı.

Kurum, mesajında "Milli Görüş hareketinin kurucusu, büyük devlet adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle ve duayla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yayımlanan videoda ise merhum Erbakan'ın, Milli Görüş hareketi için sürdürdüğü "inançla ve ısrarla yürüttüğü mücadele"si vurgulandı.

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