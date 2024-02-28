İBB Başkan Adayı Kurum'dan ilgi gören Erbakan paylaşımı! İnançla yürüttüğü mücadelesi vurgulandı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı video mesaj ile andı.

Kurum, mesajında "Milli Görüş hareketinin kurucusu, büyük devlet adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yıl dönümünde rahmetle ve duayla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yayımlanan videoda ise merhum Erbakan'ın, Milli Görüş hareketi için sürdürdüğü "inançla ve ısrarla yürüttüğü mücadele"si vurgulandı.