İBB Başkan adayı Kurum'dan kadın girişimcilere 100 bin lira hibe müjdesi

Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen "Kadınlar ile Buluşma" programında konuşan Kurum, böyle bir günde İstanbul'un vefakar ve fedakar kadınlarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.

Kurum, bir yere kadın eli değmişse oranın çok daha güzel ve huzurlu olduğunu dile getirerek, "Bunun en güzel ispatlarından biri de hiç şüphesiz İstanbul'dur. Bu şehri kadınların nasıl imar ettiğini, ilmek ilmek dokuduğunu, dantel gibi ördüğünü görürsünüz. İstanbul'umuzun siluetinde Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve 3. Ahmet kadar Hürrem Sultan'ın, Haseki Sultan'ın ve Bezmialem Valide Sultan'ın eserleri de yer alır." diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbul'un en büyük gücü, kadınları ve aileleridir. İşte bu yüzden biz de 'Aile dostu belediyecilik' diyoruz, 'Ailenin ve Kadınların İstanbul'u' diyoruz. 1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz. Belediyemizden başlamak üzere İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını süratle artıracağız. İşlerini büyütmek istediklerinde, pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. Ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazanca dönüştüreceğiz. 964 mahallemize, bir bölümü 7/24 esasıyla çalışacak yeni kreşler armağan edeceğiz."

Murat Kurum, annelere ve ailelere yönelik destek projelerini aktarmaya devam edeceklerini, artık ilk ve ortaöğretimdeki çocuklardan toplu ulaşımda tek bir kuruş bile almayacaklarını bildirdi.

"İlkokul çağındaki çocuklarımıza da öyle plansız programsız değil, sistematik ve düzenli bir şekilde beslenme desteği vereceğiz." diyen Kurum, 6 yaşına kadar çocuğu olan annelerin, yavruları yanlarında olsun olmasın toplu ulaşımdan tamamen ücretsiz faydalandıracaklarını söyledi.

Kurum, tüm devlet okullarının temizlik ve güvenlik hizmetlerini kendilerinin yapacağına dikkati çekerek, en çok kadınların yararlandığı İSMEK'i yeniden ele alacaklarını ifade etti.

- "EV HANIMLARIMIZI BİLE SİYASİ TERCİHLERİNDEN ÖTÜRÜ AYRIŞTIRAN BİR ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İBB Başkan adayı Kurum, katıldığı bir programda "İstanbul'daki metroların temelini kendisinin attığını" iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin, "Rahmetli Kadir Abimizin temeli attığı metrolara sahip çıkmaya çalışanlar var. Siyasi kimliği aklının önüne geçmiş belediye başkanı, 'Bu işin temelini ben attım.' diyor. Görüntülerin olduğu, kendisinin de net bir şekilde bildiği bu işin temelini attım deyip orada emek hırsızlığı yapmak adına böyle pervasızca açıklamalar yapan, İstanbul'un sorunlarına odaklanmayan bir belediye başkanının bu söylemlerinden İstanbullular yoruldu." ifadesini kullandı.



İBB yönetiminin İstanbul halkına verdiği sözleri yerine getirmediğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'u bir basamak olarak görüp, İstanbul'un kaynaklarını CHP'nin kongrelerinde 'israfı bitirdik' söylemiyle tabelalara 175 milyon liralık reklam harcayanlara 31 Mart'ta İstanbul'un kadınları çok güzel bir cevap verecek. Maalesef ev hanımlarımızı bile siyasi tercihlerinden ötürü ayrıştıran bir zihniyetle karşı karşıyayız. İstanbul, bugün yaşanamaz, trafikte saatlerce çile çekilen, gideceğimiz yeri bildiğimiz ama ne zaman gideceğimizi bilmediğimiz bir şehir haline getirildi."

Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve ilçe kadın kolları başkanları ile vatandaşlar katıldı.