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  • İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Özgür Özel'in ''bedellik askerlik'' açıklamasına tepki
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İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Özgür Özel'in ''bedellik askerlik'' açıklamasına tepki

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlikle ilgili sözlerine tepki göstererek, 'Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar bu konuda tek bir kelime edemez.' dedi.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 23:44 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan Özgür Özel'in ''bedellik askerlik'' açıklamasına tepki
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Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programında konuşan Kurum, İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanmayanlara seçmenin gereken dersi vereceğini söyledi.

İstanbul'un 5 yıldır çile çektiğini ifade eden Kurum, İstanbulluların bu çileyi göz önünde bulundurarak Cumhur İttifakı'nı rekor bir oyla seçeceğine inandığını kaydetti.

Büyük bir coşku ve motivasyonla ilerlediklerini, CHP'nin ise savrulduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün yine bu savrulmanın bir örneğini daha gördük. CHP'nin yetersiz eş Genel Başkanı Özgür Efendi çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Bedelli askerlik yapan 650 bin vatan evladımıza 'kaçak' diyor. Ne diyor? 'Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil.' diyor. Düşünebiliyor musunuz bunu bir partinin eş Genel Başkanı söylüyor. CHP'nin eş Genel Başkanı Özgür Efendi diline bizi doladı. Niye, çünkü 31 Mart akşamı o eş Genel Başkanlığını bırakacak. 31 Mart akşamı hem kendisi hem de bu kibri aklının önüne geçmiş, buradaki belediye başkanı, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan Ekrem Bey artık sürekli tatile gidecekler. Şimdi buradaki kardeşlerimizle birlikte Özgür Efendi'ye, eş Genel Başkan'a diyoruz ki 'Sen kimsin ki 650 bin gencimizin, ailelerinin vatan sevgisini sorguluyorsun? Onları vatana ihanetle vatanı sevmemekle suçluyorsun. Sen kimsin ki bu pırıl pırıl gençlerimize böyle bir ithamda bulunuyorsun? Acaba senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana bu yetkiyi kim veriyor?"

Özel'in kirli siyaset ürettiğini ileri süren Kurum, "Şehit cenazesine gidip orada kahkahalar atan sen değil misin? Bu millet senin ne olduğunu, kim olduğunu çok iyi biliyor. Milletimizin arasına nifak tohumları ekmene asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Vatan sevdalısı Doğu ve Güneydoğulu kardeşlerimizle bu soframızdan Özgür Efendi'ye sesleniyoruz. Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar bu konuda tek bir kelime edemez. Ama sen merak etme bu milletin evlatları, gençleri sana gereken cevabı 31 Mart'ta sandıkta verecek." ifadelerini kullandı.

Programa, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

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