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İBB binası önünde 'azmanbüs' eylemi: İmamoğlu, İstanbul halkına yalan söylüyor

İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve adalıların 'azmanbüs' olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslere ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yapıldı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
İBB binası önünde 'azmanbüs' eylemi: İmamoğlu, İstanbul halkına yalan söylüyor
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Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Adalar Dayanışma Ağı üyeleri, "Yürünebilir Adalar için Adalar'da azmanbüs istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Dövizler taşıyan gruptakiler, İBB aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Ayda Karasulu, "Son İstanbul'u sadece kendimiz için değil, tüm İstanbullular için savunmaya geldik. Adalar saldırı altında, kıyılarımız özel işletmelere dağıtılıyor. Ormanımız 'Orman Parkı', 'Tabiat Parkı' adı altında özelleştiriliyor, çitlerle çevriliyor. İBB eliyle hazırlanan imar planlarıyla İstanbul'un tek yağmalanmamış alanı imara açılmak isteniyor. Doğal yapısı bozulup asfaltlanan yollarımızdaki yeni tehlike ise azmanbüsler. Bu devasa şehir minibüsleri sadece bizim ve sokak canlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmakla kalmıyor, Adalar'ın imara açılmasının da zeminini hazırlıyor." dedi.

Adalar'ın motorlu araçlara kapalı olduğunu belirten Karasulu, "Yüzyıllardır devam eden yaşam kültürünü korumak amacıyla, koruma kurullarınca Adalar'ın tamamı sit alanı ilan edilerek, tüm yollarının yaya yolu statüsünde olduğu karara bağlanmıştır. Yani koruma kurullarınca Adalar'ın sit özeliğinin korunması için motorlu araçlar yasaklandıysa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi buna uymakla yükümlüdür. Sayın İmamoğlu, İstanbul halkına yalan söylüyor, Adalar'da İBB ve İETT'nin ileri sürdüğü gibi bir toplu ulaşım sorunu yoktur." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un istisnasız her ilçesinde ve her mahallesinde toplu taşıma konusunda ciddi sorunlar yaşandığını vurgulayan Karasulu, şunları kaydetti:

"Otobüs güzergahları eksik. Mevcut güzergahlar ise sefer sayılarındaki kısıtlılık sebebiyle işlevsiz. Adalar ilçesinde kullanılmak üzere tanesi 8 milyon liraya mal olan ve iki dakikada bir sefer yapan azmanbüslerin alımı yapılırken nasıl bir ihtiyaç analizi yapıldı, bilmek istiyoruz. Bu araçlar gerçekten İstanbul halkına hizmet etmeleri için niçin diğer ilçelerde kullanılmıyor, bilmek istiyoruz. 178 gündür azmanbüslere karşı direniyoruz. Birlikte güçlüyüz, bu şehrin bizim olduğunu, bizim halk olduğumuzu herkes idrak edip gereklerini yerine getirene kadar, bıkıp usanmadan burada olmaya devam edeceğiz."

Basın açıklamasının ardından grup adına İBB Yazı İşleri Müdürlüğüne, Adalar sakinlerinin imzalarının olduğu dilekçeler verildi.

  • Adalılar
  • azmanbüs

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