İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bir hizmeti daha atıl durumda bıraktı. İstanbul Hadımköy Ekmek Fabrikası kaderine terk edildi. Bırakın İstanbul halkına ekmek üretmeyi, kapısı dahi açılmadı. Böylece İBB bir hizmetin daha kapısına kilit vurmuş oldu.

O TESİSİN GURURU O KÜRSÜDE KALDI

23 Temmuz tarihinde İmamoğlu kürsüden seslenerek, "Ve Türkiye'nin en büyük ama aynı zamanda teknolojik olarak en modern tesislerinden birisini açmanın onurunu, gururunu taşıyoruz." ifadelerini kullanarak Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirmişti. Görünüşe göre o tesisin gururu o kürsüde kaldı.

"O GÜN ŞOV İÇİN BU İŞLEMLER YAPILMIŞTI"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Dr. M. Ejder Batur, "Gördüğümüz o ki, CHP'li İBB Yönetimi için bu bina görevini tamamlandı. O gün şov için bu işlemler yapılmıştı. Bu iş bitti, bu binanın görevi de tamamlandı ki o gün bugündür ekmek üretilmiyor." ifadelerini kullanarak tepkilerini dile getirdi.

Günde 850 bin ekmek kapasitesi olan bu fabrika çalışmıyor. Hadımköy'deki İstanbul Halk Ekmek Fabrikası'ndan ekmek kokularının yükselmesi bekleniyordu. Ancak yaklaşık üç aydır bacasından duman tütmediği ortaya çıktı. Çünkü fabrikanın İBB tarafından kaderine terk edilmiş durumda olduğu öğrenildi.

310 MİLYON LİRA HARCANMIŞTI

23 Temmuz'da gösterişli bir açılış yapıldı, boneler takılarak ekmekler paylaşıldı. Ama görünen o ki ekmek üretimi de gösterişle sınırlı kaldı. Fabrikanın inşasına ise AK Parti döneminde başlanılmış, 310 milyon lira harcanarak bütün donanımı tamamlanmıştı.

"ÇALIŞIYORMUŞ" GİBİ GÖRÜNSÜN DİYE PERSONEL TAŞIDILAR"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Dr. M. Ejder Batur, "Buranın üç ay öncesinde muazzam, görkemli bir açılışı oldu, hatırlarsanız. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve neredeyse tüm milletvekillerini davet ettikleri, şov yaptıkları hatta birçok iştirakten aldığımız bilgilere göre, burada "çalışıyormuş" gibi görünsün diye personel taşıdıkları ve ekmeği bölerek paylaşıp yedikleri ama o açılıştan bu yana ekmek üretilmeyen, üç aydır gördüğünüz gibi bacası tütmeyen bir işletme halinde gördüğünüz yer." ifadelerine yer verdi.