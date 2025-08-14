İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7821
  • EURO
    47,8348
  • ALTIN
    4404.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''İBB Borsası'' iddiası desteksiz çıktı! Özel'den ''Beni rezil ettiniz'' tepkisi
Güncel

''İBB Borsası'' iddiası desteksiz çıktı! Özel'den ''Beni rezil ettiniz'' tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'İBB borsası kuruldu' iddiaları Hakimler ve Savcılar Kurulu'na iletilen şikayet dilekçesinde delillerle desteklenemedi. Özel'in bu durum sonrasında partinin hukuk kurmaylarına 'Beni rezil ettiniz.' diyerek tepki gösterdiği belirtildi.

Sabah14 Ağustos 2025 Perşembe 08:35 - Güncelleme:
''İBB Borsası'' iddiası desteksiz çıktı! Özel'den ''Beni rezil ettiniz'' tepkisi
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması hakkında dile getirdiği "İBB borsası kuruldu, para ilişkileri var, dekontlar var" sözlerinin, CHP'nin HSK'ya ilettiği şikâyet dilekçesinde bilgi-belge ile desteklenmediği kaydedildi.

CHP'nin HSK dilekçesinde yer alan konuşma dökümlerinin, yalnızca avukatın beyanlarından ibaret olduğu, Avukat Mehmet Yıldırım'ın avukatın tek taraflı olarak adli makamlara ilettiği iddia edilen mesajların dosyaya konulduğu; savcı ile avukat arasında bir ses kaydı sunulmadığı öğrenildi.

DELİL KOYAMADILAR

CHP'nin İBB soruşturmalarına yönelik "İBB borsası kuruldu" iddiaları Hakimler ve Savcılar Kurulu'na sunulan şikâyet dilekçesine yansımadı. CHP İBB borsasına dair şikâyet dilekçesinde herhangi bir delil ortaya koyamadı. Savcı ile avukat ve müvekkilleri arasında para ilişkisine dair bir dekont veya ödeme sunulamadı.

SADECE AVUKAT BEYANLARINA DAYANDIRILDI

Sabah'ın haberine göre, CHP'nin HSK dilekçesinde yer alan konuşma dökümlerinin, yalnızca avukatın beyanlarından ibaret olduğu ve hukuki bir dayanak taşımadığı, başvuru hakkında "İBB borsası" söyleminin mevcut delillerle uyuşmadığı, sürecin tamamen yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulandı. Buna karşılık CHP'nin "borsa kuruldu" iddialarına kanıt olarak öne sürülen Avukat Yıldırım'ın konuşmalarında adı geçen Cem Çelik'in, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ama halen tutuklu bulunduğu, Yener T.'nin ise henüz ifade dahi vermediği tespit edildi.

AVUKAT FİRARİ ŞÜPHELİYE "PATRON" DEMİŞ

Bu arada CHP'nin HSK'ya sunduğu şikâyet dilekçesinde yer alan avukat-müvekkil iletişimine dair ses döküm kaydında CHP'nin adına referansla iddialar ileri sürdüğü avukatın İBB yolsuzluk soruşturması firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'ndan bahsederken "patron" dediği öğrenildi.

ÖZEL PARTİ KURMAYLARINA KIZGIN!

Kulislerde Özgür Özel'in kurmaylarına "beni rezil ettiniz" diye tepki gösterdiği öne sürüldü. Özel'in yine eksik ve yanlış bilgilendirildiği, kamuoyu önünde yaptığı açıklamanın altını dolduracak tatmin edici bilgi-belge olmadığını görünce Cuma gününden Çarşamba gününe kadar HSK'ya başvuruyu beklettiği, ancak bir açıklama yaptığı için başvuru yapmak zorunda kaldığı ve partinin hukuk kurmaylarına da oldukça kızgın olduğu konuşuluyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.