İBB böyle çalışıyor! Metroda tepki çeken 'temizlik'

İBB, yürüyen merdiven ve asansörlerindeki arızalarla gündeme gelen metroların merdivenlerini ilkel yöntemlerle yıkıyor.

40 yürüyen merdiven, 4 yürüyen bant ve 12 asansörün arızalı olduğu metrolarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personelinin merdivenlerde yaptığı 'temizlik' sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler metrodaki bir güvenlik görevlisi tarafından, "Bu da yeni videomuz. Temizlik akımı başlasın" notuyla paylaşıldı. Videoda, büyük bir kova içerisine doldurulan deterjanlı suyun bir temizlik personeli tarafından metro merdiveninin başından aşağıya döküldüğü görüldü. Sonrasında ise aşağıdan ve yukarıdan gelen görevliler ellerine aldıkları fırça ve çekpas ile yerleri temizledi. Lakayt temizlik, liyakatsizliğin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

İşçi merdivenin yanında bulunan yürüyen merdivenlerin elektrik aksamını düşünmeden suyu metrelerce yukardan döktü.

'SORUŞTURMA BAŞLATTIK'

AKŞAM'ın ulaştığı İBB yetkilisi görüntüleri kabul ederek böyle bir temizleme yöntemi olmadığını söyledi. Yetkili, "Metrolarda temizliği İBB personeli yapıyor ve merdivenler makinelerle temizleniyor. Bu personelin yaptığı gibi bir temizlik yok. Makine bulamasa dahi fırçalayıp durulaması lazım. Direk suyu boşaltmış, bir güvenlik personeli de çekmiş. Temizlik personeli ve görüntüleri çeken güvenlik personeli hakkında soruşturma başlatıldı" dedi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2022'de itfaiye eri ve zabıta memuru ilanına başvuran 325 adayın mülakat görüntülerini paylaşıp "Referans yok, liyakat var" notunu düşmüştü.

İSKİ: SU İSRAFI YAPMAYALIM

İBB personeli temizlik yaparken su israfında bulunurken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bir kez daha su tasarrufu çağrısında bulundu. İSKİ'den abonelerin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda şöyle denildi:

BAHÇELERE SU YOK!

"Şehrimiz uzun süredir olağanüstü bir kuraklık yaşıyor. Lütfen tasarrufu şimdi su varken yapalım; suyumuzu dikkatli kullanalım, susuz kalmayalım."

İSKİ ayrıca tasarruf kapsamında, İstanbul'daki bahçe ve peyzaj sulama aboneliklerini geçici olarak durdurma kararı aldı.