İBB bozulan yürüyen merdivenler için vatandaşları suçladı

Toplu taşımada her gün bir skandala şahit olunan İstanbul'da arıza yapan ve seferlerini aksatan metrobüsler, metrolar, tramvaylar ve otobüsler vatandaşın kabusu olmaya devam ediyor.

Özellikle yaşlı, hamile ve engelli vatandaşların kullanmak zorunda olduğu yürüyen merdivenler de sık sık ya bozuluyor ya da çalışmıyor.

Sosyal medya üzerinden sık sık eleştiri alan İBB, sorunu çözmek yerine vatandaşı suçlu ilan etti.

İBB'nin iştirak şirketi Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan "Yürüyen merdiven kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?" başlıklı bir gönderide yürüyen merdivenlerin bozulma sebebi olan davranışlar sıralandı.

"Yürüyen merdivene oturmak, bantların üzerinden kaymaya çalışmak" gibi uçuk örneklerin verildiği paylaşımın sonuna "Kurallara uygun olarak seyahat etmeniz halinde birçok kazanın önüne geçebilir, yürüyen merdivenlerin kullanım ömrünü uzatabilirsiniz." notu düşüldü.

VATANDAŞTAN İBB'YE CEVAP: ÖNCE ÇALIŞTIRIN BİZ ZATEN KURALLARA UYUYORUZ

Metro İstanbul'un çözüm üretmek yerine vatandaşa suç atan paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları yürüyen merdivenlerin çoğunun zaten çalışmadığına dikkat çekerek, "yürümeyen merdivenlerin" görsellerini paylaştı.

İşte vatandaşların gösterdiği tepkilerden bazıları:

Yürüyen merdivenler çalışmadığı için genelde uygulayamıyoruz....

Peki yürüyen merdivenin yürümesi yasak mı usta bizim buradaki 3 günde bir arızalı da.

Çalışsa yaparız da merdivenler hep arızalı oluyor bilader.

Önce çalıştırın biz zaten kurallara uyuyoruz.

Bebek arabası ile binmek yasak ama asansörde bozuk? Nasıl iş bu?

"Yürüyen merdivenin yürümemesi de yasaktır" maddesi eklenmeli!!

Çalışan merdiven bulursak aklımızda bulunsun, teşekkürler...

Yürüyen merdiven keşke çalışsa da kurallarına uysak...

Peki asansör bozuksa bebek arabamızla perona nasıl gideceğiz? Bizzat bunu Vatan durağında yaşadım.

Keyfimizden bebek arabası çıkarmıyoruz bakımları düzenli yapılmayan asansörleriniz çalışmıyor