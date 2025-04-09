İBB bütçesi bile bile gizlendi! Milyarlık soygun ortalığa saçıldı

AK Parti İBB Meclis Grubu, "İmamoğlu Suç Örgütü" soruşturmasının peşini bırakmıyor. AK Parti Grubu, İBB dosyalarını inceliyor. Klasör klasör belge, yazışma inceleniyor. İBB'deki yağma düzenini ortaya çıkarmak için mücadele ediliyor. Belgelerle ilgili çok yakında açıklama yapılacak.

İBB DOSYALARI MERCEK ALTINDA

İBB AK Parti Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, yapılan çalışmalardan video paylaştı. Saraçhane medyasının soruşturmayı itibarsızlaştırma çabalarına tek tek cevap verdi.

İBB AK Parti Grubunun yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Türkyılmaz, "Şu anda İBB Saraçhane Hukuk Bürosu'ndayım. Bu oda aynı zamanda İBB Meclisi'nin Denetim faaliyetlerini yürüttüğü oda. Denetim komisyonu üyemiz Muhammet Kaynar Bey yoğun çalışıyor" dedi.

Kaynar'ın bulduğu bütün belge ve bulguları kürsüden paylaşacağını söyleyen Türkyılmaz, "Bütün tespit etmiş olduğu bilgileri, bulguları, kamuoyu ile paylaşacak. Muhammed Abi bu eylemlerin olduğu gün de geldin çalıştın değil mi? "Evet..."

"BİLE İSTEYE GİZLİYORLAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, "İmamoğlu suç örgütü" soruşturmasını itibarsızlaştırma çabalarına dikkati çekti. Saraçhane medyasının yalanlarını yüzlerine vurdu.

İBB'nin bile bile bütçeyi gizlediğine değinen Türkyılmaz "Toplamda 2019'dan bu yana İBB'nin bütçesi aslında bir trilyon 171 milyar 773 milyon lira yani 497 milyar lira bütçemiz var diyenler aslında bu tablonun üçte ikisini bile isteye gizliyorlar." ifadelerini kullandı.

SARAÇHANE MEDYASINA CEVAP

Saraçhane medyası, "İBB'nin 2019'dan bu yana tüm bütçesi zaten 497 milyar lira. 560 milyar liralık kayıp, vurgun mümkün değil" söylemini dolaşıma soktu. AK Partili Türkyılmaz, bu yalanları tek tek bütçeleri paylaşarak ifşa etti.

"İmamoğlu suç örgütü" soruşturmasında mercek altına alınan bölümlerin daha çok iştirak şirketleri üstünden çevrilen dolaplarla ilgili olduğu biliniyor.

"KASITLI OLARAK ÇARPITILIYOR"

Saraçhane medyasının algı ve çarpıtmalar yaptığını ifade eden Türkyılmaz, "Bu kasıtlı bir çarpıtma, kasıtlı olarak bilgileri gizliyorlar. Özellikle iştirak şirketleri soruşturmaların malum merkezinde yer alıyor. Bu şirketler İBB bünyesinde kamu kaynaklarından oluşuyor. Ama hesaba dahil etmiyorlar. Çünkü toplan bütçe 1 trilyona dayandığında 560 milyarlık yolsuzluk iddiası imkansız olmaktan çıkacak. İşte bu yüzden saklıyorlar. Çünkü bu bütçeleri kattıkları zaman 560 milyar lira konuşulması gereken bir ihtimale dönüşecek. İşte bu yüzden saklıyorlar." diye konuştu.

TÜRKYILMAZ, DÖNEN DOLAPLARI BAKIN NASIL ANLATIYOR?

İBB'nin yolsuzluğu sadece bütçeden değil rüşvetten de olabileceğine dikkat çeken Türkyılmaz, "Ayrıca yolsuzluk her zaman kasadan çalmak da değildir. Bir otoparkın yıkımını durdurmak için talep ettiğiniz 5 milyon dolar rüşvet bir ihaleye girecek şirketten komisyon pazarlığı, görevi kötüye kullanarak gayri resmi gayri meşru gelirler de buna dahildir. Bunların hiç birini İBB bütçesinde görmezsiniz. Hepsi cebine çalışan bir sistemin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Savcılığın iddiasına göre açık hava reklamlarıyla ilgili süreçte ihalelerdeki kayıplar kadar, açıktan alınan para da söz konusuydu. Milyar dolarlık ihalelerde neredeyse yarı yarıya da açıktan para transferi yapıldığı iddialar arasında yer aldı.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Türkyılmaz, "MASAK raporlarına göre bu kazançların da büyük bölümü İBB resmi hesapları dışında gerçekleştiğini ortaya koyuyor. O yüzden 'kasaya giren para kadar yolsuzluk olur' savunması hem teknik olarak geçersiz hem de kasıtlı bir yaklaşım olarak soruşturmayı itibarsızlaştırmak, kamu vicdanını yanıltma amacı taşıyor." dedi.

İddiaların tüm boyutlarıyla görüleceğini söyleyen Türkyılmaz, " Aceleye, süreci manipüle etmeye ve paniğe mahal yok. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Söz konusu süreçte iddiaları tüm boyutlarıyla görme imkanımız olacak." diye konuştu.

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