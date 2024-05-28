İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1878
  • EURO
    35,0234
  • ALTIN
    2436.8
  • BIST100
    10627.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB bütçesiyle Roma gezisi! Başkan Erdoğan: Milletin cebinden tur yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz
Güncel

İBB bütçesiyle Roma gezisi! Başkan Erdoğan: Milletin cebinden tur yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz

“Sayıştay'ın 162. Kuruluş Yıl Dönümü” programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son dönemde belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını üzülerek görüyoruz. Kimse kusura bakmasın, ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz' dedi.

28 Mayıs 2024 Salı 14:52 - Güncelleme:
İBB bütçesiyle Roma gezisi! Başkan Erdoğan: Milletin cebinden tur yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Kurumlarımızın yıl dönümü programlarında Türkiye'nin ne kadar güçlü ve köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu tekrar hatırlıyoruz.

* Türkiye için, milletimiz için fedakarca çalışmış herkesi şükranla yad ediyorum.

* Kamu görevi, kaynağı millettin dişinden tırnağından artırdığı vergiler olan vebali gerçekten ağır bir vazifedir.

* Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Millete hizmet etmemenin mazereti olamaz. Devlet işleri samimiyet ve özveri ile icra edilmelidir.

* Amacımız, milletimizi hızlı, kaliteli ve eşit bir şekilde kamu hizmetlerinden faydalanmasına imkan sağlamak oldu.

* İnsanımıza hizmet yerine eziyet edenlere, hukukun gereğini yapmaktan asla çekinmedik.

* Kendimizi sürekli hesaba çekiyor, nerede sıkıntı varsa ortadan kaldırmak için samimiyetle uğraşıyoruz. Halkımızın serzenişlerine kulaklarımızı asla tıkamıyoruz.

* Türkiye Yüzyılı, şanlı tarihimizin ve başarılarımızın rehberliğinde parlak bir gelecek inşasını hedefliyor.

* Devlet millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız.

* Eski sisteme dönüş, bu bir polemiktir. Bu polemiğin ülkeye ve millete herhangi bir hayrının dokunmayacağı kanaatindeyiz.

* Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde şikayetlerinin çoğaldığının farkındayız. Görevden kaçmanın, vatandaşa 'bugün git yarın gel' demenin mazereti olamaz.

* Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından birisi anayasal demokrasimizin yeni ve sivil bir anayasayla güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılmasıdır.

* İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz.

* Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Evlatlarımıza çağdaş normlara uygun, kuvvetler arasında doğru denge kuran, demokratik hukuk devletini esas alan yeni anayasa borcumuz vardır.

* Son dönemde belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını üzülerek görüyoruz.

* Milletin cebinden, basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.