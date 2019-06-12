İBB çalışanlarından CHP'li İmamoğlu'na protesto

İBB çalışanları belediye önünde CHP'li İmamoğlu'nun iddialarını protesto etti.
İBB çalışanları CHP'li İmamoğlu'nun iddialarını protesto etti. Belediye önünde yapılan açıklamada, 'İftiralar atılarak binlerce İBB çalışanı hedef gösteriliyor. Günlerdir kaynağı belirsiz sadece iftiradan ibaret olan haber köşe yazısı ve paylaşımları yapılmakta' denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.