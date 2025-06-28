İBB yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ile birlikte 23 Mart'ta tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla tahliye edilen CHP Şişli Meclis Üyesi Umut Şenol'un ifadeleri ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Şenol, 3 Haziran ve 19 Haziran olmak üzere toplam iki ifade verdi. Aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu, 2016 yılında satın aldıktan sonra ismini 'Core Medya' olarak değiştiği şirketin açık hava reklam sektöründe faaliyet göstermeye başladığını belirten Şenol, "Şirketi satın aldıktan birkaç ay sonra %27'sini Nihat Karahan'a, %27'sini Olçok grubuna, %26'sını da İrfan Karakaş'a sattım. Dolayısıyla benim sadece %20 oranında bir hissem bulunmaktadır." dedi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN İTİRAFLARI

Şirketin hali hazırda 2008'den 2019'a kadar İBB'den alınmış metrobüs durak ve raketlerine ilişkin rekalm sözleşmesinin mevcut olduğunu dile getiren Şenol, "2019 senesinin Temmuz ayında Urbanmedia isimli şirketin ortağı olan Hüseyin Seçkin beni arayarak metrobüs hatlarındaki bu reklam alanlarını kendisine devretmem gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kendisiyle hemen yüz yüze buluştuk. Bu buluşmamızda bana 'Urbanmedia'daki gizli ortağım Fatih Keleş'tir. O yüzden burayı bize devretmek zorundasın, git derdini Fatih Keleş'e anlat. O zaman Fatih Keleş'in kim olduğunu anlarsın." dedi. Ben de bunun üzerine Fatih Keleş ve ben de meclis üyesi olduğumuzdan dolayı İBB'de buluştuk. Ben de durumu kendisine söylediğimde bana burayı Urbanmedia'ya vereceksin minvalinde konuştu.." dedi.

"İŞLEYEN SİSTEMİN KARARLARI"

Şenol ifadenin devamında "Bunun üzerine Kültür AŞ genel müdürü Serdal Taşkın ile konuşmaya Kültür AŞ'ye gittim. Sözleşmenin süresinin 2022'de biteceğini, İBB ile imzalanan Söğütlüçeşme ve Avcılar arasını kapsayan kısım ile Avcılar ve Beylikdüzü arasındaki kısmın birlikte yürütülmesi gerektiğini, CHP'li olduğumu, meclis üyesi olarak görev yaptığımı, neden böyle bir muamele ile karşılaştığımı söylediğimde bana, konuyu İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bildiğini, burayı Urbanmedia'ya devretmem gerektiğini, Beylikdüzü döneminden bu yana işleyen bir sistem olduğunu ve sistemin böyle bir karar aldığını bana söyledi." dedi.

"BURASI OLAY TV'NİN FİNANSMANINDA KULLANILACAK"

Şirket ortaklarıyla durumu değerlendirdiklerini ve İBB ile çelişki içine girmeme kararı alarak geri adım attıklarını, Söğütlüçeşme-Avcılar arasında kısım için İBB'nin ihaleye çıktığını ve Kültür AŞ'ye ihale ettiğini söyledi. Kültür AŞ'nin ise ihaleyi davet usulü ile direkt olaran Urbanmedia'ya verildiğini söyleyen Umut Şenol, "Bu reklam alanının İBB tarafından Kültür AŞ'ye ihale edilmesinin nedeni Urbanmedia'nın İBB'nin yapacağı ihalede yeterlilik şartlarını taşımayacağından dolayı yani işin Urbanmedia'ya verilmesi adına planlanan bir formüldür. Kültür AŞ tarafından yapılan bu davet sürecinde ben Kültür AŞ genel müdür Serdal Taşkın'ın Kültür AŞ'de bulunan ofisine gittim. Orada yetkilisi olduğum Core Medya'nın da davet edilmesini, Urbanmedia'nın verdiği kira bedelinin yıllık 500 bin USD fazlasını vereceğimi söylememe rağmen Serdal Taşkın bana 'Umut sen konuyu anlamıyorsun, burası Olay TV'nin finansmanında kullanılacak. O nedenle burayı Core Medya'nın alma ihtimali yok.' dedi." şeklinde konuştu.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN BİLGİSİNİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Serdal Taşkın ile yaptığı görüşme sonrası 2019'un sonlarında Murat Ongun'u telefonla aradığını belirten Şenol, "Kendisine 'Ben de İBB meclis üyesiyim. Neden bu yerleri benden alıyorsunuz ve yeni iş için neden beni davet etmiyorsunuz' diye sorduğumda bana 'Serdal Taşkın sana doğru söylemiş, bu sistemin kararıdır. Sen de buna uyacaksın.' dedi. Ben de Murat Ongun'a aynı görüşmede bana bu yapılanlardan Ekrem İmamoğlu'nun haberinin olup olmadığını sorduğumda bana bilgisi var dedi. Böylece biz İstanbul'un omurgası olarak geçen şirketin de en değerli kontratı olan metrobüs reklam alanlarından istemeyerek bu şekilde çıkarıldık ve mağdur edildik. " dedi.

RESMİ GÖREVİ OLMAYAN MURAT ONGUN

Şenol, "Otobüs AŞ uhdesinde bulunan otobüsler özel sahipli hale gelince bizim sözleşmemiz gereği kaplamamız gereken otobüs sayısı binden dört yüzlere düştü. Bundan dolayı da ben yine konunun çözümü için Kağan Sürmegöz'e gittiğimde bana yine sorunun çözümü için hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen Murat Ongun'un yanına gitmem gerektiğini söyledi. Murat Ongun'la yaptığım görüşmede ise herhangi bir indirim yapmayı reddetti." Dedi.

EKREM İMAMOĞLU MURAT ONGUN'A YÖNLENDİRDİ

2022'de İBB meclis üyesi ve açık hava reklamcılar vakfı başkan yardımcısı olarak Ekrem İmamoğlu'ndan randevu aldığını ve kendisine açık hava reklam alanlarında büyük bir artış olduğunu, bunun kentsel estetiği bozduğunu, özellikle duvar ve parapet tarzı reklamların belediyenin kendi mecralarına zarar verdiğini ve uzun vadede kamu gelirlerini düşüreceğine dair fikirlerimi beyan ettiğini söyleyen Umut Şenol, "Ekrem İmamoğlu bana bu hususlarla ilgili Murat Ongun'la görüşmem gerektiğini belirtti. Yani Ekrem İmamoğlu'nun, açık hava reklam alanlarıyla ilgili bütün süreci Murat Ongun'a devrettiği ve bütün süreçlerden bilgisi olduğu açıkça anlaşıldı. Gelinen süreçte Core Medya olarak 2019 senesinden sonra İBB ve iştiraklerinden herhangi bir yeni iş almadık. Tam tersi geçmiş dönemlerden var olan bütün işlerimizi elimizden alarak sözleşmelerimizi feshettiler ya da süresi biten işlerimizi yenilemediler" şeklinde konuşarak mağdur edildiğini söyledi.

19 HAZİRAN'DA EK İFADE VEREN ŞENOL ŞUNLARA YER VERDİ;

"Icrypex firmasında bahsettiğim üzere %5 oranında hissem bulunmaktadır. Bu herhangi bir idari ve yönetimsel pozisyonum ve yetkim yoktur. Bana sormuş olduğunuz sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Icrypex isimli firmanın sponsorluğu konusunda yapmış olduğum paylaşım tamamen yönetim kurulu üyesi olduğum Beşiktaş'ın sosyal medyada güçlenmesine ilişkindir. Zaten bu paylaşımı yapmadan önce Icrypex isimli firmanın kurucusu olan Gökalp İçer'den izin almak suretiyle bu paylaşımı yapmıştım. Benim tek başıma veya müşterek olarak bu şirket adına kişi veya şirketlere sponsor olmak konusunda bir söz hakkım bulunmamaktadır. Dosya kapsamında şüpheli konumunda olan reklam daire başkanlığının bağlı olduğu İBB genel sekreter yardımcısı Buğra Gökçe, benim sosyal hayatta da görüştüğüm bir kişidir. Bir konuşmamızda bu reklam alanlarıyla alakalı sorunlar hakkında Ekrem İmamoğlu'ndan randevu alıp görüştüğümü, bana olumsuz cevap verdiğini Buğra'ya söylediğimde o da bana burasını Ekrem başkanın tamamen Murat Ongun'un himayesine bıraktığını, buraya Murat Ongun'dan başkasının müdahale edemediğini söylemişti." diyerek serbest bırakılması talep etti.

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