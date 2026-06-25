Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, İBB ve CHP'li belediyelerdeki davaların siyasi değil, yolsuzluk davası olduğunu, İmamoğlu'nun yolsuzluktan yargılandığını vurguladı.

"ÖNCELİK İMAMOĞLU'NUN TUTUKSUZ YARGILANMASI DEĞİL, AHLAKİ ÜSTÜNLÜK!"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Önceliği tutuksuz yargılamaya vermek gerekmez mi?" sorusuna, "Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir" sözleriyle çizgiyi çekti.

"OSMANLI COĞRAFYASI" ELEŞTİRİLERİNE CEVAP: YENİ DÜNYADA YERİMİZİ ALMALIYIZ

Kılıçdaroğlu'nun "Suriye'de ne işimiz var", "Mavi Vatan masal" çizgisinden "Osmanlı coğrafyasında olmalıyız" noktasına gelmesi de başta Özgür Özel olmak üzere bazı Kemalist çevrelerde tepkiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu, bu tepkilere "Kurulmakta olan yeni dünyada yerimizi almalıyız..." cevabını verdi.

ÖZEL'E TEPKİ: O CÜMLEYİ KULLANAMAZ

Özgür Özel'in yabancı basına verdiği beyanlar ve dönemin İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a "Bizi yalnız bıraktınız" şeklinde çağrı yapması da Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. "Bu sözlere itirazım var" diyen Bay Kemal, "Genel başkan o cümleyi kullanamaz" sözleriyle "mandacı arayışlarına" tepki gösterdi.

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