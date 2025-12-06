İBB depolarda çürüttü! İstanbullunun parası çöpe gitti

CHP'nin İBB'yi almasıyla beraber 2021'den itibaren sayısı sürekli azalan ve depolarda çürümeye gönderilen bisikletler sonunda çöpe gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti döneminde çevreci ulaşımı teşvik etmek amacıyla kurulan İSBİKE projesi, CHP'li İBB yönetiminde işlevsiz hâle geldi. İBB'nin iştiraki İSPARK bünyesindeki İSBİKE sistemi, Aralık 2023'te 'bakım çalışmaları' gerekçesiyle durduruldu.

İSTASYONLAR BOŞ KALDI

Ancak İSBİKE ait bisikletler aradan geçen zamana rağmen sisteme geri dönmedi. Bisikletler, adeta kayıplara karışınca kent genelindeki istasyonları boş kaldı. Bazı duraklar ise çöp konteynerler yeri olarak kullanılmaya başlandı. Kayıp binlerce bisikletin depolarda çürümeye terk edildiği gerçeğini AKŞAM gündeme getirmişti.

İKİ TEKERİ DÖNDÜREMEDİNİZ

Sosyal medyaya yansıyan son görüntülerde ise İBB'nin çürüyen ve hurdaya dönen bisikletleri hafriyat kamyonlarıyla yükleyerek taşıdığı görüldü. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dört tekerleklileri geçtik, iki tekerleklileri bile yürütemediniz. Soruyorum: çürüttüğünüz o bisikletleri, hafriyat kamyonlarıyla nereye taşıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

SAYILARI SÜREKLİ AZALDI

İBB'nin 2021 yılı faaliyet raporuna göre 280 istasyon ve 2 bin 500 bisikletle hizmet veren İSBİKE'ın, 2022 yılında 239 istasyona ve bin 665 bisiklete, 2023'te ise 239 istasyon ve bin 193 bisiklete düştüğü açıklandı. İBB, 2024–2025 döneminde mevcut bin 250 bisikletin bakım maliyeti 88 milyon TL'ye ulaştığını iddia ederek, projenin iptal edildiğini açıkladı. İBB, elektrikli bisiklet ve istasyonları kuracaklarını belirtti.

OLMAYAN HİZMETE %100 ZAM YAPTILAR

Milyonlarca liralık kamu kaynağıyla alınan bisikletler kullanılmazken, İBB atıl halde depolarda çürümeye terk ettiği İSBİKE bisikletlerine zam yapmaya ise devam etmişti. Vatandaşlar tarafından kullanılamayan bisiklet ücretlerine 2024 yılı Haziran ayında AK Parti'nin 'hayır' oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla yüzde 100 zam yapılmıştı. Yıllık bisiklet kiralama ücreti yüzde 100 artışla 574 liradan bin 1148 liraya, 1 saatlik ücret 22 liradan 44 liraya, 1-2 saatlik ücret 31 liradan 62 liraya, 2-3 saatlik ücret de 44 liradan 88 liraya çıkarılmıştı.

İBB'den olmayan bisiklete yüzde 100 zam

Yüzlerce bisiklet çürümeye bırakıldı

CHP zihniyeti binlercesini çürümeye terk etti