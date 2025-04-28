İstanbul'da 23 Nisan tarihinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Megakentte deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, dışarıda çadır kurarak yaşadılar.

Uzman isimler, uzun bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni depreme karşı defalarca uyarmalarına rağmen alınmayan önlemler tepki çekti.

İBB'nin "Dayanıklı İstanbul" adı verilen deprem ve afet dayanıklılığına karşı projeler yürütüyordu. Ancak bu projelere bütçenin yalnızca yüzde 2.3'lük pay ayrıldığı belirlendi.

2019'da yönetime gelen Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin geçen sürede kentsel dönüşüm gibi diğer tüm deprem hazırlıklarında sınıfta kaldığı anlaşıldı.

"EN BÜYÜK TEHDİDE EN KÜÇÜK PAY AYRILMIŞ"

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"İBB'nin 2024 bütçesinde deprem ve kentsel dönüşüm için ayırdığı pay sadece %2,3. İstanbul'un en büyük gerçeği, en büyük tehdidi depremken..."