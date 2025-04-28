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İBB depreme hazırlıkta sınıfta kaldı! Yüzde 2'lik pay ayırmışlar

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da yaşanan depremden sonra ise İBB'nin deprem projeleri tekrar gündeme geldi. Hazırlanan bütçe oran grafiği ise İBB'nin depreme hazırlıkta sınıfta kaldığını gösteriyor. İBB, afetlere karşı dayanıklılık projelerine tam yüzde 2'lik pay ayırmış. İstanbul'un en büyük problemi olarak öne çıkan depremle ilgili İBB'nin ilgisizliği rakamlara yansıdı.

Haber Merkezi28 Nisan 2025 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
İBB depreme hazırlıkta sınıfta kaldı! Yüzde 2'lik pay ayırmışlar
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İstanbul'da 23 Nisan tarihinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Megakentte deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar, dışarıda çadır kurarak yaşadılar.

İBB UYARILARA RAĞMEN ÖNLEM ALMADI

Uzman isimler, uzun bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni depreme karşı defalarca uyarmalarına rağmen alınmayan önlemler tepki çekti.

EKREM İMAMOĞLU SINIFTA KALDI

İBB'nin "Dayanıklı İstanbul" adı verilen deprem ve afet dayanıklılığına karşı projeler yürütüyordu. Ancak bu projelere bütçenin yalnızca yüzde 2.3'lük pay ayrıldığı belirlendi.

2019'da yönetime gelen Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin geçen sürede kentsel dönüşüm gibi diğer tüm deprem hazırlıklarında sınıfta kaldığı anlaşıldı.

"EN BÜYÜK TEHDİDE EN KÜÇÜK PAY AYRILMIŞ"

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"İBB'nin 2024 bütçesinde deprem ve kentsel dönüşüm için ayırdığı pay sadece %2,3. İstanbul'un en büyük gerçeği, en büyük tehdidi depremken..."

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