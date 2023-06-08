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İBB destekli etkinlikte LGBT destekçileri boy gösteriyor

Ücretsiz dağıttığı 'kültür yaşam' dergisinde ve reklam panolarında LGBT propagandası yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro AŞ'nin de katılımcı olduğu 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi' düzenlendi. İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde, LGBT yanlısı moderatör ve konuşmacılar yer aldı.

8 Haziran 2023 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
İBB destekli etkinlikte LGBT destekçileri boy gösteriyor
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Geçtiğimiz dönemde reklam panolarında ve 3 aylık yaşam-kültür dergisi İST'de LGBT propagandası yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro AŞ'nin de katılımcı olduğu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi" düzenlendi.

İBB'ye bağlı metro istasyonlarında bulunan dijital ekranlarda reklamı yapılan organizasyonda yer alan isimler dikkat çekti.

LGBT PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz gün başlayan sözde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi'nde bugün gerçekleşen bir oturumda moderatör olan Ufuk Tarhan'ın LGBT'ye destek paylaşımları yaptığı belirlendi.

Tarhan'ın moderatör olduğu oturumda konuşmacı olan Saniye Gülser Corat'ın ise eski UNESCO temsilcisi olduğu ve toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında düzenlediği konuşmalarda LGBT'lilere destek açıklamaları yaptığı ortaya çıktı.

Önceki gün 'Siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği' oturumunda konuşmacı olan Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu da LGBT'lilerin KaosGL isimli derneğinin etkinliklerinde sık sık boy gösteriyor.

  • lgbt
  • Sevgi Uçan Çubukçu

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