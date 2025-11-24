İSTANBUL 18°C / 9°C
24 Kasım 2025 Pazartesi
  • İBB doğa tahribatına yol açtı! Tonlarca asfaltı heba ettiler
Güncel

İBB doğa tahribatına yol açtı! Tonlarca asfaltı heba ettiler

İBB hafriyat alanı ilan edilen Arnavutköy'deki Mavi Göl yolunu asfaltlayarak doğa tahribatına yol açtı. Duruma tepki gösteren AK Parti İBB Meclis Üyesi Zeki Koç, 'İstanbullu asfalt beklerken, Arnavutköylü asfalt beklerken Mavi Göl döküm alanında bu kadar asfalt yapılmasını dikkatlice izliyoruz. Çünkü hem ana arterlerde hem caddelerde asfalt yapılmadığını görüyoruz' dedi.

24 Kasım 2025 Pazartesi 11:44
İBB doğa tahribatına yol açtı! Tonlarca asfaltı heba ettiler
İstanbul'un çeşitli bölgelerinde asfalt sorunu baş gösterirken İBB'nin kısa süre önce hafriyat alanı ilan ettiği Arnavutköy Mavi Göl yolunu asfaltlaması tepki topladı.

"HALK CADDELERE ASFALT BEKLİYOR"

Hafriyat kamyonlarının kullandığı Mavi Göl güzergâhını asfaltlayıp bunu "çevresel estetik ve konfor sağladık" diye duyuran İBB'ye tepki gösteren AK Parti İBB Meclis Üyesi Zeki Koç, "İstanbullu asfalt beklerken, Arnavutköylü asfalt beklerken Mavi Göl döküm alanında bu kadar asfalt yapılmasını dikkatlice izliyoruz. Çünkü hem Arnavutköylü hemşerilerimiz hem de İstanbullu hemşerilerimiz Büyükşehir Belediyesi'nden asfalt bekliyor. Ama üzülerek hem ana arterlerde hem caddelerde yapılmadığını görüyoruz. Hem İstanbullu hem Arnavutköylü hemşerilerimiz asfalt beklerken buralara yapılacak asfaltların döküm alanlarında kullanılması bizleri de açıkçası üzüyor. Ama İSFALT bu dönemde bu kadar zarar ederken belki de asfaltı beklemek Büyükşehir Belediyesi'nden onlara da haksızlık olacak gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

MAVİ GÖL "HAFRİYAT ALANI" İLAN EDİLMİŞTİ

Koç, hafriyat kamyonlarının yoğun kullanımıyla kısa sürede yeniden bozulacak bu yol için tonlarca asfaltın heba olduğu eleştirilerini yöneltti.

Mavi Göl ve çevresi, İBB tarafından resmi kararlarla "hafriyat döküm alanı" ilan edildiğinde tepki çekmişti. Bölgeyi kamyon trafiğine açan bu kararla birlikte göl çevresinde doğa tahribatı hızla büyümüş, kamyonlar adeta sıraya girerek tonlarca hafriyat dökmeye başlamıştı.

  • asfaltlama
  • İBB
  • Arnavutköy Mavi Göl

