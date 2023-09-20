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Güncel

İBB doğalgaz borusunu patlattı, mahalleli evlerini boşaltmak zorunda kaldı

Avcılar'da, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama sesi ve kokunun yayılmasıyla panik yaşayan vatandaşlar, binaları boşalttı.

IHA20 Eylül 2023 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
İBB doğalgaz borusunu patlattı, mahalleli evlerini boşaltmak zorunda kaldı
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Olay, saat 08.30 sıralarında Avcılar Namık Kemal Caddesi üzerindeki İBB'nin otopark ve meydan düzenlemesi çalışmaları sırasında meydana geldi. İddiaya göre, otopark ve meydan düzenlemesi için yapılacak temel atma töreninin hazırlıkları sırasında çalışanlar doğalgaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyulurken, mahalleye gaz kokusu yayıldı. Koku nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binaları boşalttı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri mahalleye sevk edildi. Olay yerine gelen polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Doğalgaz ekipleri ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından doğalgazı kesti. Doğalgazın kesilmesiyle polisler yolu trafiğe açarken, ekipler inceleme yaptı.

Kokuya uyandıklarını belirten Müfit Kotan isimli vatandaş, "Burada yarım saattir doğalgaz patlağı var. Aradık ekipleri, geldiler müdahale ettiler ama herhalde büyük bir patlak. Şantiyenin kazısı sırasında biz kokuya uyandık. Kendimiz evden çıktık, 3-4 tane bina yan yanayız, boşalttık" dedi.

  • doğalgaz patlaması
  • otopark düzenlemesi
  • Avcılar
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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