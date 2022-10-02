İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2022 Pazar / 7 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB durdurdu, Bakanlık bitirdi... Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete giriyor
Güncel

İBB durdurdu, Bakanlık bitirdi... Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete giriyor

İBB'nin çalışmalarını durdurması sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete giriyor.

2 Ekim 2022 Pazar 10:58 - Güncelleme:
İBB durdurdu, Bakanlık bitirdi... Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete giriyor
ABONE OL

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için bugün tarihi bir gün. Bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 20 milyon iç ve dış hat yolcusuna hizmet veren havalimanı, metro bağlantısına kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımını tamamladığı Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen metro hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu'nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunmakta.

İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.

Hattan günlük 1 milyon 200 bin yolcunun yararlanması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.