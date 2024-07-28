İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2024 Pazar / 22 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB ekipleri boruyu patlattı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı
Güncel

İBB ekipleri boruyu patlattı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı

Güngören'de asfalt yenileme çalışması yapan İBB'ye bağlı yol bakım ekipleri, su borusunu patlattı. Metrelerce yükseğe fışkıran tonlarca su caddeye aktı.

IHA28 Temmuz 2024 Pazar 09:17 - Güncelleme:
İBB ekipleri boruyu patlattı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, İBB ekipleri Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde asfalt yenileme çalışmaları başlattı. Çalışmalar sırasında asfalt kesme makinasının yüzeye yakın boruya temas etmesi üzerine su borusu patladı. Patlayan borudan çıkan tazyikli su metrelerce havaya fışkırdı. Metrelerce yükselen tonlarca su caddeye aktı.

İhbar üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Duruma müdahale eden ekipleri, bölgede suyu kesti. İSKİ ekiplerinin boruyu tamir ettikten sonra suyu açacağı öğrenildi.

  • asfalt yenileme
  • su borusu patladı
  • yol bakım ekipleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.