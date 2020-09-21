İBB ekmeğe yüzde 33 zam yaptı

DHA 21 Eylül 2020 Pazartesi 15:39 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 16:03

Yapılan zamlarla birlikte 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 0.75 TL'den 1 TL'ye, 500 gramlık tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5 TL’ye, altın çörek 50 kuruştan 75 kuruşa, 670 gram tost ekmeğinin fiyatı ise 4.50 TL'den 5 TL'ye yükseltildi.

40 çeşit unlu mamul üreten İHE, 2019 eylül ayında normal ve kepekli ekmek haricindeki ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapmıştı.

- "FİYAT DÜZENLEMESİ YAPMAK KAÇINILMAZ HALE GELDİ"

İBB'den yapılan açıklamada ise İstanbul Halk Ekmek'in, normal ve kepekli ekmek ile ilgili fiyat düzenlemesini en son 2,5 yıl önce yaptığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"32 aydır başta un ve diğer maliyet giderlerinde meydana gelen artışı yansıtmadığı ekmeğin fiyatında artışına gitmek durumunda kaldı. Ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatı, Şubat 2018 ile Eylül 2020 arasında yüzde 85 arttı. Ekmek maliyetindeki diğer önemli girdiler olan dağıtım, işçilik ve enerji maliyetlerine gelen zam nedeniyle fiyat artışı zorunlu hale geldi. Son 32 ayda elektriğe yüzde 133, doğalgaza yüzde 91, işçi ücretlerinde de yüzde 50 artış meydana geldi. İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmeği sürekli sunabilmek için fiyat düzenlemesi yapmak kaçınılmaz hale geldi."