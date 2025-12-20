İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

İBB faciaya davetiye çıkardı! Yaya geçidini kaldırdıkları yerde hafriyat kamyonu can aldı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Mehmet Alır, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Muhtar Onur Fırıncı, daha önce bölgede alınan önlemlerin kaldırıldığını belirterek 'Şu anda bulunduğumuz yer Hadımköy Haraççı Yolu Caddesi olarak biliniyor. Burada 3 ay önce Arnavutköy Belediyesi ve Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu bir çalışma yaptı, buraya bir yaya geçidi konuldu. Ancak yaya geçidi yapıldığı günün akşamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar gelip bu geçidi sildi. ‘Burada yaya geçidi olamaz' diyerek yolu eski haline getirdiler.' dedi.

20 Aralık 2025 Cumartesi 14:20
İBB faciaya davetiye çıkardı! Yaya geçidini kaldırdıkları yerde hafriyat kamyonu can aldı
ABONE OL

Korkunç kaza, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 ETD 052 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Alır'a (72) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Mehmet Alır ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Alır'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ YAYA GEÇİDİ YAPTI, İBB GELDİ SİLDİ, KAZA KAÇINILMAZDI"

Kaza anında olay yerinde olan Hastane Mahallesi Muhtarı Onur Fırıncı, daha önce bölgede alınan önlemlerin kaldırıldığını belirterek şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz yer Hadımköy Haraççı Yolu Caddesi olarak biliniyor. Burada 3 ay önce Arnavutköy Belediyesi ve Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu bir çalışma yaptı, buraya bir yaya geçidi konuldu. Ancak yaya geçidi yapıldığı günün akşamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar gelip bu geçidi sildi. 'Burada yaya geçidi olamaz' diyerek yolu eski haline getirdiler. Burası Hadımköy'ün en işlek caddelerinden biri, sosyal tesislerin ve parkın olduğu bir bölge. Her gün yüzlerce insan buradan karşıya geçiyor. Kaza kaçınılmaz hale geldi. Önlemler alınmıştı ama sonrasında yaya geçidinin silinmesi, şu anda da neredeyse görünmez hale gelmesi sonucu bu acı olayı yaşadık. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

