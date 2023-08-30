İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2023 Çarşamba / 14 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6202
  • EURO
    29,0155
  • ALTIN
    1656.3
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB faciaya davetiye çıkarıyor! Bakımsızlıktan çürümeye başladı
Güncel

İBB faciaya davetiye çıkarıyor! Bakımsızlıktan çürümeye başladı

Yetersiz hizmetlerle sık sık gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Bayrampaşa'daki bir üst geçidi çürümeye terk etti. Büyük tehlike saçan üst geçit bakımsızlıktan çürürken vatandaşlar kimi zaman zor anlar yaşıyor.

A Haber30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
İBB faciaya davetiye çıkarıyor! Bakımsızlıktan çürümeye başladı
ABONE OL

İstanbul Bayrampaşa'da D-100 karayolu üzerindeki yaya üst geçidinin durumu içler acısı. Bakımsızlık nedeniyle hemen her yerinde çürümeler görülen üst geçit, yayalar içinse büyük tehlike oluşturuyor. Üst geçit çürüdü ortaya korkunç manzaralar çıktı. Vatandaşlar durumun 2-3 senedir böyle olduğunu ve takılıp düşenlerin olduğunu söyledi.

Bir tarafta metro istasyonu bir taraftan alışveriş merkezi. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bu üst geçitten her gün binlerce kişi geçiyor. Ama bir o kadar da tehlike saçıyor. Öyle ki üstgeçidin alt kısmında ana bağlantılarında demirler ortaya çıkarken bir taraftan ise paslanma başladı. Ciddi tehlikeler vatandaşları bekliyor. İstanbul'un göbeğinde yer alan ve her gün yüzlerce insanın kullandığı üst geçit çürümeler nedeniyle adeta beşik gibi sallanıyor. Vatandaşlar üst geçidin bir an önce yenilenmesini istiyor.

Tepki gösteren vatandaşlar, " Ama bakıyoruz böyle çürümüş pas içinde", "Her geçen gün daha da çürüyor", "Berbat durumda..", "Hiç mi kaynakçı elemanı yok bit boya yapamıyorlar mı?", "Benim ayakkabım kaç kere yırtıldı ya", "Geçen bu çatlaklara bir bayanın ayağı girdi düşüyordu" diye açıklamalarda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.