İBB faciaya davetiye çıkarıyor! Bakımsızlıktan çürümeye başladı

İstanbul Bayrampaşa'da D-100 karayolu üzerindeki yaya üst geçidinin durumu içler acısı. Bakımsızlık nedeniyle hemen her yerinde çürümeler görülen üst geçit, yayalar içinse büyük tehlike oluşturuyor. Üst geçit çürüdü ortaya korkunç manzaralar çıktı. Vatandaşlar durumun 2-3 senedir böyle olduğunu ve takılıp düşenlerin olduğunu söyledi.

Bir tarafta metro istasyonu bir taraftan alışveriş merkezi. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bu üst geçitten her gün binlerce kişi geçiyor. Ama bir o kadar da tehlike saçıyor. Öyle ki üstgeçidin alt kısmında ana bağlantılarında demirler ortaya çıkarken bir taraftan ise paslanma başladı. Ciddi tehlikeler vatandaşları bekliyor. İstanbul'un göbeğinde yer alan ve her gün yüzlerce insanın kullandığı üst geçit çürümeler nedeniyle adeta beşik gibi sallanıyor. Vatandaşlar üst geçidin bir an önce yenilenmesini istiyor.

Tepki gösteren vatandaşlar, " Ama bakıyoruz böyle çürümüş pas içinde", "Her geçen gün daha da çürüyor", "Berbat durumda..", "Hiç mi kaynakçı elemanı yok bit boya yapamıyorlar mı?", "Benim ayakkabım kaç kere yırtıldı ya", "Geçen bu çatlaklara bir bayanın ayağı girdi düşüyordu" diye açıklamalarda bulundu.