İBB firarisinin ''kuryesi'' yakalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının kritik isimlerinden Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına firar etmesinden sonra kendisine iletişim ve finans desteği sağlayan Başak Tatlı gözaltına alındı. Tatlı'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

GÜNEY VE 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 44 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından dün İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Adliyede, şüphelilerin ifadesini almak üzere 11 savcı görevlendirildi. Dün ifade işlemleri tamamlanan aralarında Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama, 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkeme Güney'in de bulunduğu 17 kişinin tutuklanmasına 27 kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

9 İSİM CHP'NİN TROL AĞINDAN

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 35'inin Murat Ongun ve firari Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ., Kültür AŞ. ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı, 9 şüphelinin ise Ongun'un kontrolünde sosyal medyadaki trol ağında faaliyet yürüttüğü ve Bağdatlı ile irtibatlı olduğu ifade ediliyor.

İHALELERDE KÂR DÜŞÜKMÜŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı olduğu öğrenildi. Emniyette 24 sayfa ifade veren Bağdatlı'nın firari kardeşini birçok kişiyle görüştürdüğü ortaya çıktı. İfadesinde Kültür A.Ş.'nin düzenlediği düzenlenen bazı ihalelere katıldığı belirten Özge Bağdatlı, "İhalelerde teklif edilen bütçeler çok yüksek fiyatlar olduğu için kâr marjı düşük olduğunu değerlendirerek kazanamadık" dedi.

ÖDEMELER ÖZGE'NİN OFİSİNDE YAPILIRDI

Şüphelilerden Deniz Dörtyol ise savcılıktaki ifadesinde, İBB ihalelerden gelen paraların tesliminde Özge Bağdatlı'nın ofisinin kullanıldığını, ödemeleri genellikle Emrah Bağdatlı'nın adamı 'Berkşan' isimli bir kişinin teslim alındığını belirtti. İfadesinde 'Berkşan' isimli kişiyle dair bilgi veren Özge Bağdatlı ise, bu kişinin ağabeyinin arkadaşı Ömür Yılmaz'ın koordinasyon ekibinde yer aldığını kabul etti. Berkşan'ın, yalnızca Avrupa yakasındaki bazı işleri takip etmek amacıyla kısa süreli olarak kendi şirket adresinde bulunduğunu söyledi.

BİR GÖZALTI DAHA

Yeni Şafak'ın haberine göre, Öte yandan soruşturma kapsamında firari Emrah Bağdatlı ile bağlantısı olan bir kişinin daha gözaltına alındığı ortaya çıktı. Bağdatlı'nın 5 Mart 2025'te İpsala'dan yurt dışına kaçmasıyla birlikte, kendisine iletişim ve finansman sağladığı tespit edilen Başak Tatlı yakalandı. Tatlı'nın emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

