İBB Meclisi mart ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muharrem Balık, kentteki metro hatlarında yönetimsel zaafiyetler, yatırım yetersizliği ve kronikleşen yolcu yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Balık, "İstanbul'un ulaşım ana omurgasını oluşturan raylı sistemler, son günlerde tarihinin en yoğun ve niteliksiz dönemlerinden birini yaşamaktadır. 2019 yılı öncesinde, raylı sistem yatırımları ile şehrin nüfus artış hızı arasındaki denge, ulaşım konforunu sürdürülebilir bir seviyede tutmaktaydı. Ancak geride kalan uzun süreye rağmen, mevcut hatların kapasitesini artıracak teknik güncellemelerin yapılmaması ve yeni hat açılışlarındaki vaatlerin gerisinde kalınması, İstanbul halkını 'balık istifi' yolculuk yapmaya mahkum etmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Yeni hatların devreye alınmasındaki yavaşlığın, mevcut hatlar üzerindeki yükü transfer etmek yerine daha da ağırlaştırdığını belirten Balık, "Duraklarda ve peronlarda can güvenliğini tehdit eden izdiham görüntüleri günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. 'Raylı sistem seferberliği' söylemlerine rağmen, sahadaki gerçeklik halkın her geçen gün daha uzun süre beklediği ve daha kalabalık araçlarla yolculuk ettiği yönündedir." dedi.

Soru önergesindeki soruları okuyan Balık, "2019 yılından bugüne kadar 'açıldığı' beyan edilen metro hatlarının kaç kilometresi tamamen yeni projedir, kaç kilometresi 2019 öncesi yüzde 50 ve üzeri fiziki gerçekleşmeyle devralınmış hatlardır? İstanbul nüfusunun ve toplu taşıma kullanım oranının artışına karşılık, son 7 yılda ana hatlardaki M2, M4, M5 ve benzeri sefer sıklığı sürelerinde neden bir iyileşme sağlanamamıştır? Son iki yıl içerisinde metro hatlarında yaşanan 'teknik arıza' kaynaklı sefer iptallerinin ve gecikmelerin istatistiksel dökümü nedir? Bu arızaların periyodik bakım eksikliğinden kaynaklandığı iddiaları doğru mudur?" ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.