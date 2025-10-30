İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

İBB hırsızlarına sığınak oldular! Vurgun paraları ülkeye aktı

İBB yolsuzluk soruşturmasının firari isimleri Emrah Bağdatlı, Merthan Açıl, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü'nün yurtdışındaki adresleri İngiltere oldu. Firariler, paraları kaçırdıkları ülkeyi sığınak olarak seçti.

30 Ekim 2025 Perşembe 07:41
İBB hırsızlarına sığınak oldular! Vurgun paraları ülkeye aktı
İBB soruşturmasının firari isimleri, 19 Mart 2024'te yapılan operasyon öncesi suç örgütünün tepe yöneticilerinden aldıkları talimatla yurtdışına kaçtı. Reklam ihaleleri üzerinden yapılan vurgunun en önemli isimlerinden Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun'un yönlendirmesiyle operasyondan önce karayolu ile yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Yolsuzluk örgütünün para kasalarından biri olarak gösterilen Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü de Emrah Bağdatlı gibi aynı yolu izleyerek yurtdışına firar etti. Firari bir diğer isim Emrah Bağdatlı'nın reklam şirketinden ortağı Merthan Açıl ise İngiltere'de çalışma izni ile ikamet ediyordu.

PARALAR LONDRA'YA AKTI

Yurtdışında kaçak olarak bulunan Murat Gülibrahimoğlu'nun, İbrahim Bülbüllü ile birlikte İBB'ye ait hafriyat alanlarından yolsuzlukla elde ettiği yaklaşık 1 milyar 250 milyon doları özel uçaklarla İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıdığı ifade edildi.

İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık ifadeleriyle ortaya çıkan para transferi, suç örgütünün paraları İngiltere'ye kaçırdığı iddialarını güçlendirdi. Sabah'ın haberine göre, İBB üzerinden vurguna imza attıkları öne sürülen Emrah Bağdatlı, Merthan Açıl, Murat Gülibrahimoğlu ve İbrahim Bülbüllü'nün yurtdışındaki adresleri ise İngiltere oldu. Firariler, paraları kaçırdıkları İngiltere'yi sığınak olarak seçti.

Türkiye, söz konusu dört ismin yakalanması için Kırmızı Bülten çıkardı. Ancak operasyonun ardından 7 ay geçmiş olmasına rağmen firarilerin yakalanmasına ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmadı.

İngiltere'de servet içinde yaşadıkları belirtilen isimlerden biri de Merthan Açıl oldu. Hull kentinden bir şirkette çalışarak oturum izni alan Merthan Açıl'ın şirketle olan ilişiği, İBB operasyonunun ardından kesildi. Ancak Merthan Açıl'ın kendi adına "Crea Dıgıtal" isimli paravan bir şirket kurduğu, bu şirket üzerinden yasa dışı işlemler beyan edip İngiliz hükümetini yanıltarak vizesini yenilediği, diğer isimlerin de aynı yöntemi uyguladıkları öğrenildi.

Merthan Açıl'ın İngiltere'nin Swanland kentinde 1 milyon pound (55 milyon TL) bedelle bir ev satın aldığı da belirlenirken, İngiltere'de firari olarak bulunan dört ismin de birlikte hareket ettikleri tespit edildi.

