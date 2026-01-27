İBB, İETT rantını satma peşinde! AK Parti yargıya taşıyor

İstanbul'un en değerli bölgelerinden Levent'te bulunan eski İETT Garajı arazisi, İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla imara açıldı. 36 bin metrekarelik alanda 50 kata varan yapılaşmanın önünü açan düzenleme, hem şehir silueti hem de milyarlarca liralık rant iddialarıyla tartışmaya neden oldu.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İBB Meclisi AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Dursun, CHP'nin geçmişte bu alanın "park" olması talebini yargıya ve TBMM gündemine taşıdığını, seçimleri kazanmaları durumunda burayı İstanbulluların kullanacağı yeşil alan olarak değerlendirmeyi vadettiklerini hatırlattı.

Bu kararlara geçmişte itiraz eden Mimarlar Odası gibi kuruluşların yine itiraz etmesi gerektiğini belirten Dursun, "Biz de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kararı, askıya çıktıktan sonra mahkemeye taşıyacağız" dedi.

Levent–Büyükdere Caddesi hattı, halihazırda İstanbul'un en yoğun trafik aksları arasında yer alıyor. 50 katlı yapı ve geniş kapalı alanlara sahip olacak projenin, bölgedeki trafik yükü ve altyapı kapasitesi üzerindeki etkileri de tartışılıyor.

İBB'nin rantına tepki yağıyor