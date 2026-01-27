İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4059
  • EURO
    51,6047
  • ALTIN
    7086.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İBB, İETT rantını satma peşinde! AK Parti yargıya taşıyor
Güncel

İBB, İETT rantını satma peşinde! AK Parti yargıya taşıyor

CHP'li İBB yönetimi, seçim öncesi 'yeşil alan' vaadinde bulundukları Levent İETT Garajı arazisini imara açtı, üstelik 50 kat izin verdi. AK Parti 'Park yapılsın' diyor. Levent-Büyükdere Caddesi hattı üzerindeki araziye 87 milyar TL değer biçiliyor. İBB Meclisi AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Dursun, 'AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kararı, askıya çıktıktan sonra mahkemeye taşıyacağız' dedi.

AKŞAM Gazetesi27 Ocak 2026 Salı 08:39 - Güncelleme:
İBB, İETT rantını satma peşinde! AK Parti yargıya taşıyor
ABONE OL

İstanbul'un en değerli bölgelerinden Levent'te bulunan eski İETT Garajı arazisi, İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla imara açıldı. 36 bin metrekarelik alanda 50 kata varan yapılaşmanın önünü açan düzenleme, hem şehir silueti hem de milyarlarca liralık rant iddialarıyla tartışmaya neden oldu.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, İBB Meclisi AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Dursun, CHP'nin geçmişte bu alanın "park" olması talebini yargıya ve TBMM gündemine taşıdığını, seçimleri kazanmaları durumunda burayı İstanbulluların kullanacağı yeşil alan olarak değerlendirmeyi vadettiklerini hatırlattı.

Bu kararlara geçmişte itiraz eden Mimarlar Odası gibi kuruluşların yine itiraz etmesi gerektiğini belirten Dursun, "Biz de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kararı, askıya çıktıktan sonra mahkemeye taşıyacağız" dedi.

Levent–Büyükdere Caddesi hattı, halihazırda İstanbul'un en yoğun trafik aksları arasında yer alıyor. 50 katlı yapı ve geniş kapalı alanlara sahip olacak projenin, bölgedeki trafik yükü ve altyapı kapasitesi üzerindeki etkileri de tartışılıyor.

İBB'nin rantına tepki yağıyor

ÖNERİLEN VİDEO

Aydınlatma direğine çarparak takla attı: 7 aylık Ece bebek can verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.