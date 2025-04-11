İBB iflas etti! Hizmetlerin durması an meselesi

İBB'de 560 milyar lirayı bulduğu belirtilen vurgun iflasa yol açtı. Naylon faturalar, sahte alımlar, hayali ihalelerle bütçe hortumlanınca belediyeye iş yapan firmalar alacaklarını tahsil edemiyor. Bu nedenle yol bakım hizmetleri ve şantiyelerdeki çalışmalar durdu. İBB'nin hizmet alımı yaptığı bazı firmaların da çekler geri döndüğü için Giyimkent'te bulunan İSTON'a giderek yetkililerle tartıştığı öğrenildi. İBB'de ayrıca örtülü iş yavaşlatma eylemi var. İSKİ çalışanları sayaç okumayı bıraktı ve tahmini "kıyas fatura" kesmeye başladı. Hizmetlerin durmasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

İstanbul'un 560 milyar TL'lik kaynağını yolsuzluk çarkına aktaran İBB'de hizmet çarkları durmak üzere. Yolsuzluk operasyonu kurumun içler acısı halini de ortaya çıkardı. Bütçenin naylon ihale, sahte alımlar ve yasadışı ödemelerle tüketilmesi sonucu, belediyeye gerçekten iş ve hizmet üretmiş firmalara ödenecek para kalmadı. Kesilen çekler karşılıksız çıkmaya başlaması, gerçek müteahhitlerin tek tek işleri durdurmasına sebep oluyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul'da yakında milyonları mağdur edebilecek büyük bir hizmet çöküşü yaşanmasından korkuluyor.

ŞANTİYELER DURDU

Metro seferlerinde sıklıkla aksamalar yaşanırken, yürüyen merdiven ve asansörlerde meydana gelen arızalar da halen giderilemiyor. Geçtiğimiz yıllarda 'beyaz yol' uygulamasıyla yenilenen metrobüs yollarında ise derin çukurlar ve yarıklar dikkat çekerken, belediyenin yol bakım hizmetleri de buralarda çalışma göstermeyi bıraktı. İBB'nin inşaat işlerini sürdüren müteahhitler de paralarını alamadıkları gerekçesiyle şantiyelerde işleri durdurdu. Milyarlarca liralık ödemelerini İBB'den tahsil edemeyen özel halk otobüsü sahipleri çok yakında greve gitmeye hazırlanıyor. Olası bir grev durumunda 16 milyonluk İstanbul'da büyük bir ulaşım krizi yaşanabileceği belirtiliyor.

SU VE GAZ FATURALARINA DİKKAT

32 iştiraki ve binlerce çalışanı bulunan İBB'de özellikle ulaşım, inşaat gibi alanlarda hizmetler verilemiyor. İSPARK'ta pek çok çalışan otoparklar boş olduğu halde vatandaşın araçlarını almıyor. Yaşananlar nedeniyle belediyedeki hizmetler de durma noktasına geldi. İstanbul'un kaynaklarını yolsuzluk çarkına aktaran ve sıfırı tüketen İBB'de örtülü iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirildiği öğrenildi. İSKİ çalışanlarının da sayaç okumayı bıraktığı ve tahmini olarak "kıyas fatura" kestiği belirlendi. Abonelere gönderilen faturaların üstünde "KIYAS-6" ibaresi yer alıyor. Bu ibarenin sayaç okunmadan, geçmiş kullanıma göre tahmini bir tutar belirlendiği anlamına geldiği belirtiliyor.

SAYAÇLARIN YÜZDE 31'İ OKUNABİLDİ

Ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle geçtiğimiz ay İstanbul'da su ve doğalgaz sayaçlarının sadece yüzde 31'i okunabildi. İBB'ye bağlı İstanbul Personel Yönetim (İSPER) A.Ş.'de taşeron olarak çalıştırılan İSKİ ve İGDAŞ'ın sayaç okuma (enerji) işçileri 9 Ocak'tan bu yana toplu iş sözleşmesi masasında eşit işe eşit ücret talebinde bulunuyordu. Önceki gün eylem yapan personel hakkında tutanak tutulduğu ve mobbing uygulanmaya başladığı öğrenildi.

OTOBÜS ÖDEMELERİ KESİLDİ

Aylardır İBB iştiraki İETT'den ödeme alamadığı için mağdur olan halk otobüsü esnafı da İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tek kuruş ödeme almadı. Bu sorun nedeniyle esnaflar Saraçhane'de eylem kararı alırken, İETT yönetiminin ise 16 Nisan'da ödenecek 750 milyon TL ödeme yapılacağı yönünde söylemler ortaya attığı öğrenildi. Yeni Şafak'a konuşan otobüs esnafları, "Tüm maliyetlerimizi bilmelerine rağmen ödeme zulmü devam ediyor" diye konuştu. Otobüs esnafı 17 Nisan'da eylem yapacaklarını ifade etti.

YÜZLERCE FİRMA SIRADA

İBB'ye yönelik soruşturma devam ederken özellikle iştiraklerin müteahhit firmalara ödemeyi kestiği öğrenildi. 32 iştirakten ihale alan yüzlerce firma ödeme için sıra bekliyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, İBB'den daha önce ihale almış pek çok şirket yetkilisi de çekler geri döndüğü için Giyimkent'te bulunan İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları AŞ'nin (İSTON) genel merkezine gitti. Burada İSTON yetkilileriyle görüşen özel şirketler, satın alma şefliğindeki yetkililerle görüşerek ödeme talep etti. Bunun üzerine yetkilinin bir üst yetkiliye durumu anlattığı, bu durum sebebiyle ise yumruklu kavga çıktığı iddia edildi.

Usulsüzlük diz boyu

Murat Ongun esnaf arkadaşını milyoner yaptı

"Saraçhane'yi 'haraçhaneye' çevirmişler"